Bitcoin znovu rastie. Približuje sa k hranici 100-tisíc eur

Optimistické vyhliadky na regulačné reformy a veľké prílivy financií signalizujú, že najznámejšia kryptomena naberá na sile po minuloročnom poklese.

Bitcoin, najznámejšia digitálna mena, pokračuje v raste. V pondelok dopoludnia dosiahol hodnotu 96.971 eur, čím sa priblížil k psychologickej hranici 100-tisíc eur. Tento rast prišiel po týždňovom zisku 5,66 %, ktorý predstavuje najlepší výkon od novembra minulého roka.

Za rastom bitcoinu stojí optimizmus spojený s očakávanými regulačnými reformami po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu. Po jeho volebnom víťazstve sa cena bitcoinu v decembri 2024 vyšplhala na historické maximum 101.303 eur. Avšak koncom roka investori vyberali zisky, čo spôsobilo krátkodobý pokles. Nové očakávania a nalievanie financií do bitcoinových fondov však opäť naštartovali jeho rast.

Analytici sú ohľadom budúcnosti bitcoinu optimistickí. Investori v piatok naliali do amerických bitcoinových fondov takmer 855 miliónov eur, čo bol jeden z najväčších prílevov od ich spustenia. Očakáva sa, že cena bitcoinu by mohla do konca roka 2025 prekročiť hranicu 186-tisíc eur.