Viedeň hlási čoraz viac desivých prípadov. Neznámi páchatelia vraj oslovujú osamelé deti a lákajú ich s rôznymi výhovorkami

Rezort školstva je z prípadov znepokojený.

Čoraz viac rodičov a detí začína mať obavy. Jeden z incidentov sa stal minulý pondelok (31. marca), keď sa k deväťročnému chlapcovi na Langobardenstrasse približne o 12:00 hod. priblížil cudzinec. Žiak bol sám a akurát kráčal zo školy do družiny.

Ako informoval portál Heute, muž požiadal chlapca, aby išiel s ním, a chytil ho za ruku. Chlapec zareagoval rýchlo a úplne správne, vytrhol sa a ušiel. Rodina okamžite spustila poplach. V súčasnosti nie je po podozrivom žiadna stopa. Polícia zvyšuje opatrenia a v oblasti sa zvyšuje prítomnosť polície.

Znepokojená je škola aj rezort školstva. Prípadov v poslednom čase naďalej pribúda. Pred pár dňami oslovila chlapca, ktorý bol na ceste do školy, neznáma žena. Stalo sa to priamo pred nemocnicou Donaustadt. Povedala mu, že jeho matka je v nej, a chlapec by mal ísť s ňou. Ako ďalší stimul ponúkla chlapcovi sladkosti. Aj tento študent, našťastie, ušiel.