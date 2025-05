Starosta New Yorku Eric Adams v nedeľu oznámil, že po náraze lode mexického námorníctva do Brooklynského mosta zahynuli dvaja ľudia. Ďalších 19 utrpelo zranenia.



K nehode došlo podľa miestnej polície približne o 20.30 hod. miestneho času (02.30 hod. SELČ). „V tom čase bolo na palube 277 ľudí, z toho 19 utrpelo zranenia, dvaja z nich sú v kritickom stave, a dvaja ďalší, žiaľ, podľahli svojim zraneniam,“ napísal Adams na sieti X.



Starosta tvrdí, že na 142 rokov starom moste nezaznamenali vážnejšie škody. „Hoci kontroly budú naďalej prebiehať, neexistujú žiadne známky štrukturálneho poškodenia Brooklynského mosta,“ uviedlo na X newyorské oddelenie dopravy.



Zábery zverejnené na internete zobrazujú loď mexického námorníctva Cuauhtémoc s rozvinutými plachtami a mexickou vlajkou, ako sa pokúša preplávať pod mostom a sťažňami narazí do mosta.

Mexické námorníctvo tvrdí, že pri incidente žiaden z námorníkov nespadol do vody. Loď stratila energiu, keď kapitán manévroval s plavidlom, čo ju prinútilo zamieriť k opore mosta na brooklynskej strane, povedal na tlačovej konferencii predstaviteľ newyorskej polície.



Mexické námorníctvo na X objasnilo, že Cuauhtémoc je výcviková loď akadémie a dodalo, že loď bola poškodená pri nehode. „Ministerstvo námorníctva opätovne potvrdzuje svoj záväzok k bezpečnosti svojich pracovníkov, transparentnosti vo svojich operáciách a vynikajúcim výsledkom v príprave budúcich dôstojníkov mexického námorníctva,“ uviedlo.



Podľa informácií newyorskej polície sa loď plavila na Island. Do New Yorku dorazila štyri dni pred nehodou, píše AP s odvolaním na príspevok mexického námorníctva na sieti Facebook.



Loď Cuauhtémoc sa každý rok na konci výučby vo vojenskej škole námorníctva vydáva na cestu, ktorá formálne ukončí výcvik kadetov. Tento rok opustila mexický prístav Acapulco na pobreží Tichého oceánu 6. apríla s 277 ľuďmi na palube. Plavidlo malo za 254 dní s kadetmi navštíviť 22 prístavov v 15 krajinách.

