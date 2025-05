Širší kontext: Sound Talent Group potvrdila, že okrem Shapira zomreli aj ďalší dvaja zamestnanci, ktorých mená nezverejnili. Shapiro bol zároveň vlastníkom lietadla a leteckej školy. Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB) uviedol, že na palube mohlo byť až desať ľudí, ale presný počet obetí zatiaľ neoznámili.

Nešťastie vyvolalo požiar, ktorý poškodil najmenej jeden dom a viacero áut v okolí. Lietadlo pred pádom zasiahlo elektrické vedenie, rozsah škôd ešte neurčili. Požiar a následný chaos spôsobili zranenia niekoľkých ľudí, pričom niektorých museli ošetriť pre nadýchanie sa dymu.

NEW: Private jet crashes into a San Diego military neighborhood early Thursday morning, resulting in multiple de*ths.



The plane crashed into about 15 homes, according to San Diego Fire-Rescue Department Assistant Chief Dan Eddy.



"We do believe we have multiple fatalities, but… pic.twitter.com/h8c2BiAJ8Q