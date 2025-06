Ruský raketový útok na Dnepropetrovskú oblasť na juhovýchode Ukrajiny v utorok zabil najmenej deväť ľudí a desiatky ďalších zranil. Oblastné úrady v Dnipre hlásia výrazné škody na civilnej infraštruktúre. Gubernátor Serhij Lysak upozorňuje, že počet obetí môže vzrásť, pretože stav 7 zo 62 zranených hospitalizovaných je kritický. Medzi 84 zranenými je aj desať detí.

Útok poškodil 19 základných a stredných škôl, desať materských škôl, nemocnicu, polikliniku, odbornú i hudobnú školu a zubnú kliniku. Osobný vlak na trati Odesa-Záporožie takisto utrpel škody, keď tlaková vlna povybíjala okná na vozňoch a spôsobila zranenia cestujúcim. Ďalšie dve obete zaznamenali pri útoku na mesto Samar, ktoré je asi desať kilometrov od Dnipra.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha vyzval západných partnerov k reakcii na útok v Dnepropetrovskej oblasti. V Haagu práve prebieha summit NATO, od ktorého si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sľubuje zvýšenú vojenskú podporu proti ruskej invázii začatej vo februári 2022. „Je otázkou dôveryhodnosti, aby spojenci zvýšili tlak na Moskvu,“ uviedol Sybiha.

Rusko v posledných týždňoch zintenzívnilo vzdušné útoky na Ukrajinu, vrátane hlavného mesta Kyjev. Pri najtragickejšom útoku v Kyjeve 17. júna zahynulo 28 ľudí a ďalších desať bolo zabitých v pondelok.

One of the ~4 missiles launched at the Dnipropetrovsk region hit the Odesa–Zaporizhzhia train directly at the station. The carriages were covered with shards of glass, and among the injured are children. The strike also damaged civilian infrastructure – including a dormitory, a… pic.twitter.com/X4PQZomNhi