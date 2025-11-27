Problém s rušením Úradu na ochranu oznamovateľov má aj Rada prokurátorov

Podľa Rady prokurátorov návrh odporuje smernici EÚ a oslabí ochranu oznamovateľov i nezávislosť úradu.
➔ Rada prokurátorov SR zásadne nesúhlasí s návrhom, ktorý mení Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad, a kritizuje jeho prijímanie v zrýchlenom režime.
➔ Tvrdí, že predkladateľ nesplnil podmienky na skrátené legislatívne konanie a že návrh znižuje úroveň ochrany whistleblowerov.
➔ Varuje pred rozporom so smernicou EÚ o ochrane oznamovateľov a pred rizikom retroaktivity, ktorá by mohla zrušiť už priznanú ochranu.
Citát: „Zrušenie existujúceho nezávislého Úradu na ochranu oznamovateľov a jeho nahradenie inštitúciou s nižším stupňom nezávislosti a kompetencií predstavuje flagrantné porušenie tohto záväzku,“ povedal predseda rady Stanislav Jakubčík.
Kontext:
Vláda v sobotu schválila návrh zákona, ktorý zriaďuje centrálny Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nový úrad má nahradiť ÚOO a prevziať aj agendu odškodňovania obetí trestných činov od Ministerstva spravodlivosti SR. Ministerstvo vnútra návrh zdôvodňuje riešením aplikačných problémov a zjednotením rozdelenej agendy. Parlament o ňom rokuje v zrýchlenom režime.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 stanovuje minimálne štandardy pre ochranu oznamovateľov, obsahuje zásadu neznižovania už dosiahnutej úrovne ochrany a vyžaduje funkčnú nezávislosť orgánov, ktoré prijímajú hlásenia a poskytujú ochranu. Členské štáty musia zabezpečiť vnútorné aj externé kanály na nahlasovanie a ochranu pred odvetou.
Skrátené legislatívne konanie má zákonodarca využiť len pri mimoriadnych okolnostiach, napríklad keď hrozí porušenie základných práv, bezpečnosti štátu alebo značné hospodárske škody. Rada prokurátorov tvrdí, že predkladateľ takéto okolnosti nepreukázal.
Rada upozorňuje aj na riziko pravej retroaktivity: prechodné ustanovenia podľa nej umožňujú, aby nová úprava spätne zasiahla do už priznanej ochrany oznamovateľov. To by mohlo zvýšiť ich zraniteľnosť voči strate zamestnania či šikane a oslabiť motiváciu nahlasovať korupciu alebo inú závažnú protispoločenskú činnosť.