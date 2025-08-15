Kategórie
Cez nesprávny web zaplatíš za diaľničnú známku až trojnásobok. Takto si ju kúpiš bezpečne

Cez nesprávny web zaplatíš za diaľničnú známku až trojnásobok. Takto si ju kúpiš bezpečne
Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Jediným štátnym webom na predaj známok je stránka eznamka.sk.

Kúpa diaľničnej známky sa môže poriadne predražiť. Stačí, ak si záujemca klikne na nesprávnu stránku a za jednodňovú známku zaplatí toľko, ako za mesačnú. Ministerstvo dopravy odporúča nakupovať len na oficiálnych stránkach a predajných miestach, informuje STVR.

Cez niektoré stránky si motoristi môžu kúpiť diaľničnú známku v ktorejkoľvek európskej krajine. Za 30-dňovú maďarskú si namiesto 20 eur niekde pýtajú takmer 70. Advokát Marián Čuprík upozornil, že akákoľvek skrytá odmena, napríklad aj navýšenie o sto percent bez upozornenia, môže evokovať nekalú obchodnú praktiku, ktorá je zakázaná. Podľa neho sa motoristi, ktorí predraženú známku zaplatili, náhrady škody nedočkajú. Platí, že odstúpiť od zmluvy môžu do štrnástich dní bez udania dôvodu, no neplatí to pri službách, ktoré začnú využívať ihneď.

Predajné miesta sú aj na hraniciach

Na možné nepríjemnosti upozorňuje aj Národná diaľničná spoločnosť. Podľa jej písomného stanoviska si môže motorista kúpou známky cez anonymné sprostredkovateľské portály situáciu skomplikovať napríklad pri reklamáciách. Diaľničnú známku si nemusia kupovať online, predajné miesta sú aj priamo na hraniciach.

Minister dopravy Jozef Ráž pripomenul, že jediným štátnym webom na predaj známok je stránka eznamka.sk a že oficiálne známky si možno kúpiť aj na čerpacích staniciach. „Všade inde riskujete, že si buď kúpite známku s nejakým manipulačným poplatkom navyše, alebo len pošlete peniaze nejakému podvodníkovi,“ uviedol.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Miroslav Košírer
