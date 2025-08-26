Firma plánuje vyrábať až 32-tisíc tepelných čerpadiel ročne a do roku 2030 zvýšiť počet zamestnancov na 600.
Premiér Robert Fico slávnostne otvoril nový závod spoločnosti Hoval v obci Istebné, kde sa budú vyrábať tepelné čerpadlá. „Som rád, že spoločnosť Hoval svoju budúcnosť spája so Slovenskom,“ povedal premiér. Zároveň zdôraznil, že zahraničné investície sú pre Slovensko vítané a investori môžu očakávať podporu zo strany štátnych agentúr aj ministerstiev, informoval na sociálnej sieti Úrad vlády Slovenskej republiky.
Fico upozornil na význam diverzifikácie priemyslu mimo automobilového sektora: „Slovensko je plne orientované na automobilový priemysel. Diverzifikácia do výroby s vysokou pridanou hodnotou je preto kľúčová pre našu krajinu.“
Premiér zároveň pripomenul slovenskú stopu v histórii tepelných čerpadiel – prvým konštruktérom bol Slovák Aurel Stodola z Liptovského Mikuláša, ktorého tepelné čerpadlo z roku 1928 dodnes funguje vo švajčiarskej Ženeve. „Nech je táto spomienka dôkazom, že svet je spojený a nie rozdelený,“ doplnil Fico.
Nový závod Hovalu predstavuje investíciu vo výške približne 60 miliónov eur a bude využívať moderné technológie s dôrazom na ekologické riešenia – od fotovoltaiky a rekuperácie energie po zelenú strechu. Cieľom spoločnosti je posilniť svoju pozíciu v Európe v oblasti výroby tepelných čerpadiel.
Hoval pôsobí na Orave od roku 2005, keď zamestnával 26 ľudí. Dnes je v spoločnosti okolo 340 zamestnancov a do roku 2030 plánuje firma zamestnať až 600 pracovníkov. Nový závod má ambíciu vyrábať až 32-tisíc tepelných čerpadiel ročne, čím sa lichtenštajnská spoločnosť stane jedným z popredných výrobcov zariadení na vykurovanie a chladenie v regióne.