TEDi stiahol z predaja solárnu lampu, ktorá obsahuje zvýšené množstvo olova a kadmia.
Spoločnosť TEDi upozornila zákazníkov, že jedna z jej solárnych lámp môže ohrozovať zdravie. Interné skúšky ukázali, že sa v spojoch nachádzajú zvýšené hodnoty olova a kadmia. Firma preto neodporúča výrobok používať.
Problémová solárna lampa sa predávala v pobočkách od 29. januára 2025 do 18. augusta 2025. Číslo tovaru je 78347003651000000200 a jej cena bola 2 eurá.
Zákazníci môžu lampu vrátiť v ktorejkoľvek predajni TEDi na Slovensku. Spoločnosť im vráti plnú kúpnu cenu alebo umožní výmenu za iný tovar. „Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti,“ uviedla firma na svojom webe.
