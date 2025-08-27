Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 27. augusta 2025 o 10:18
Čas čítania 0:23

TEDi sťahuje z predaja nebezpečnú lampu. Obsahuje ťažké kovy, v predaji bola vyše pol roka

Slovensko
TEDi sťahuje z predaja nebezpečnú lampu. Obsahuje ťažké kovy, v predaji bola vyše pol roka
Zdroj: Wiki Commons/WrS.tm.pl

TEDi stiahol z predaja solárnu lampu, ktorá obsahuje zvýšené množstvo olova a kadmia.

Spoločnosť TEDi upozornila zákazníkov, že jedna z jej solárnych lámp môže ohrozovať zdravie. Interné skúšky ukázali, že sa v spojoch nachádzajú zvýšené hodnoty olova a kadmia. Firma preto neodporúča výrobok používať.

Problémová solárna lampa sa predávala v pobočkách od 29. januára 2025 do 18. augusta 2025. Číslo tovaru je 78347003651000000200 a jej cena bola 2 eurá.

Zákazníci môžu lampu vrátiť v ktorejkoľvek predajni TEDi na Slovensku. Spoločnosť im vráti plnú kúpnu cenu alebo umožní výmenu za iný tovar. „Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti,“ uviedla firma na svojom webe.

tedi
Zdroj: TEDi

Správy z domova
Náhľadový obrázok: Wiki Commons/WrS.tm.pl
Domov
