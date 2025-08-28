Horúčavy potrápia najmä južné regióny, zatiaľ čo vietor zasiahne západ a stred krajiny.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na štvrtok 28. augusta výstrahy pred viacerými nebezpečnými javmi. Očakáva sa nielen vysoká teplota, ale aj silnejší vietor v niektorých regiónoch Slovenska.
Výstraha 1. stupňa pred vysokými teplotami platí pre južné časti Slovenska, konkrétne pre okresy v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom krajoch. Teploty sa vyšplhajú na 33 až 35 °C v čase od 14:00 do 18:00 h.
Okrem horúčav platí aj výstraha 1. stupňa pred vetrom. Ten potrápi najmä západné a stredné Slovensko, konkrétne Trnavský, Trenčiansky a Bratislavský kraj, kde bude fúkať od 12:00 h až do 20:00 h. Zároveň sa očakáva silný vietor aj na horách v Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom krajoch. Odporúča sa preto dbať na zvýšenú opatrnosť a prispôsobiť svoje aktivity aktuálnym poveternostným podmienkam.