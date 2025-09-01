Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 1. septembra 2025 o 15:18
Čas čítania 0:58

Dánskeho exministra súdia za držbu detskej pornografie. Tvrdí, že chcel zistiť, kto ho zneužíval, keď bol dieťaťom

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Dánskeho exministra súdia za držbu detskej pornografie. Tvrdí, že chcel zistiť, kto ho zneužíval, keď bol dieťaťom
Zdroj: Wikimedia Commons/Folketinget - Nordic Council

Exminister priemyslu Henrik Sass Larsen tvrdí, že hľadal páchateľov vlastného zneužívania.

  • Dánsky súd má v pondelok vyniesť rozsudok v prípade bývalého sociálnodemokratického ministra, obžalovaného z držby tisícov obrázkov sexuálneho zneužívania detí.
  • Henrik Sass Larsen sa priznal, že mal vo svojom počítači viac ako 6000 fotografií a 2000 videí zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí. V rámci obhajoby tvrdil, že materiál mal k dispozícii, aby sa pokúsil zistiť, kto ho zneužíval, keď bol dieťaťom.
  • Na súde v pondelok zaznejú záverečné argumenty a neskôr v ten istý deň súd vynesie verdikt. Sassovi Larsenovi hrozí v prípade odsúdenia rok vo väzení.

Širší kontext: Počas súdneho procesu 59-ročný exminister pred súdom vypovedal, že v roku 2018 dostal odkaz na 50 rokov staré video, ktoré ho ukazuje, ako bol sexuálne zneužívaný, keď mal tri roky. V roku 2020 dostal ďalší videoklip, na ktorom bolo v jeho prítomnosti znásilnené trojročné dievča, keď mal približne rovnaký vek. Vypovedal, že obe videá po ich pozretí zmizli.

Bol odhodlaný ich nájsť a identifikovať páchateľov. To ho podľa neho priviedlo k niektorým z najtemnejších stránok na internete. Súdu povedal, že ľutuje, že po prijatí videí nekontaktoval políciu. Je obvinený aj z držby sexuálnej bábiky vyzerajúcej ako dieťa, ktorú podľa vlastných slov dostal ako darček k online nákupu z Číny.

V rokoch 2013 – 2015 pôsobil ako minister priemyslu a od roku 1999 bol poslancom parlamentu. Škandál sa prevalil vlani v marci a viedol k jeho vylúčeniu zo Sociálnodemokratickej strany. V tom čase sociálnodemokratická premiérka Mette Frederiksenová vyjadrila šok nad prípadom.

Prečítaj si aj tieto články: 

30. augusta 2025 o 14:36 Čas čítania 0:45 Ex-policajt čelí obvineniu zo znásilnenia filipínskych detí. Pracoval na oddelení detskej ochrany Ex-policajt čelí obvineniu zo znásilnenia filipínskych detí. Pracoval na oddelení detskej ochrany
22. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 5:01 Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
31. augusta 2025 o 9:52 Čas čítania 0:55 Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK Gašpar havaroval s autom, ktoré zatajil v majetkovom priznaní. Vozidlo malo navyše problémy na STK
dánsko
Zdroj: Wikimedia Commons/Alf van Beem
Nekupuj si predplatné, ak nemáš peniaze
V dnešnej dobe si väčšina ľudí premyslí, čo urobí so svojimi peniazmi.
Myslíme si, že prístup k overeným, faktickým a objektívnym informáciám je nesmierne dôležitý.
Tento typ obsahu ti preto prinášame bezplatne.
Exkluzívne rozhovory alebo témy, ktoré rozoberáme viac do hĺbky, sú prístupné len pre našich predplatiteľov.
Ak sa ti naša práca páči, môžeš nás podporiť kúpou predplatného už od 1,25 eura/týždeň.
Overené informácie sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Dánsko Pedofília Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Wikimedia Commons/Folketinget - Nordic Council
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 hodinami
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
26. 8. 2025 12:51
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu očakávať?
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu očakávať?
pred hodinou
Biedronka otvára ďalšiu predajňu. Tešiť sa môžu zákazníci zo stredného Slovenska
Biedronka otvára ďalšiu predajňu. Tešiť sa môžu zákazníci zo stredného Slovenska
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
dnes o 14:20
September sa začne teplom, no prinesie aj búrky. Na takéto počasie sa musia Slováci pripraviť
September sa začne teplom, no prinesie aj búrky. Na takéto počasie sa musia Slováci pripraviť
dnes o 13:07
VIDEO: Na juhu Slovenska spozorovali medveďa. Obec varuje obyvateľov
VIDEO: Na juhu Slovenska spozorovali medveďa. Obec varuje obyvateľov
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
28. 8. 2025 13:24
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
pred 2 dňami
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
Na juhu Slovenska zaznamenali nové ohnisko žltačky. Takéto sú príznaky
pred 2 hodinami
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
dnes o 09:25
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
6. 8. 2025 8:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
27. 8. 2025 9:39
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
28. 8. 2025 17:56
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
6. 8. 2025 8:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
28. 8. 2025 13:24
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
26. 8. 2025 11:03
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Lifestyle news
Toto sú účastníci novej série Love Islandu: Zubná asistentka aj kaskadér z Londýna pred 22 minútami
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz pred hodinou
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor, no pribudnú aj nové tváre pred 2 hodinami
VIDEO: Suárezovi po prehre vo finále pohára praskli nervy. Počas hádky napľul na súpera pred 3 hodinami
Demi Lovato a Zara Larsson ocenili mladú slovenskú speváčku Adélu. Vraj sú posadnuté jej pesničkou dnes o 14:13
Poľský CEO ukradol malému chlapcovi šiltovku na US Open. Internet to jeho firme nemilosrdne spočítal dnes o 12:59
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. Sľubuje lávu, dinosaury a návrat ikonických postáv dnes o 11:38
Pomohol si umelou inteligenciou. Will Smith bizarným videom reaguje na obvinenia z falšovania publika dnes o 10:27
Český „hrobár“ sa v Oktagone chystá pochovať svojho súpera. Chce získať titul dnes o 09:38
Zahraničie Všetko
USA chcú vysídliť Palestínčanov a vytvoriť „Riviéru Blízkeho východu“. Každý, kto odíde, dostane 5-tisíc dolárov
pred hodinou
USA chcú vysídliť Palestínčanov a vytvoriť „Riviéru Blízkeho východu“. Každý, kto odíde, dostane 5-tisíc dolárov
Vláda USA zvažuje správu Pásma Gazy.
Trump hrozí novými clami na lieky. Hovorí až o rekordných 200 %
pred 25 minútami
Trump hrozí novými clami na lieky. Hovorí až o rekordných 200 %
Cestovatelia si poriadne priplatia. ESTA do USA zdražie takmer na dvojnásobok
dnes o 11:18
Cestovatelia si poriadne priplatia. ESTA do USA zdražie takmer na dvojnásobok
Európa pripravuje podrobný plán vyslania vojakov na Ukrajinu, tvrdí Von der Leyenová. Podporu má dostať aj od USA
dnes o 08:50
Európa pripravuje podrobný plán vyslania vojakov na Ukrajinu, tvrdí Von der Leyenová. Podporu má dostať aj od USA
Pri izraelskom útoku v Jemene prišli o život premiér húsíov a členovia vlády
pred 2 dňami
Pri izraelskom útoku v Jemene prišli o život premiér húsíov a členovia vlády
Greta Thunberg a aktivisti plánujú prelomiť blokádu Gazy. Má ísť o najväčšiu humanitárnu misiu solidarity v histórii
včera o 13:26
Greta Thunberg a aktivisti plánujú prelomiť blokádu Gazy. Má ísť o najväčšiu humanitárnu misiu solidarity v histórii
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
26. 7. 2023 13:00
Reportáž zo stanice: „Stále sa musím obhliadať, aby ma niekto nenapadol. Chodím sem, lebo nemám kam ísť“

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
dnes o 12:15
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Študenti pred začiatkom semestra riešia, kde bývať. Internát je síce najlacnejší, no je bez súkromia, zatiaľ čo byt je drahší, ale pohodlnejší. Prinášame prehľad cien internátov a prenájmov v krajských mestách.
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia