Exminister priemyslu Henrik Sass Larsen tvrdí, že hľadal páchateľov vlastného zneužívania.
- Dánsky súd má v pondelok vyniesť rozsudok v prípade bývalého sociálnodemokratického ministra, obžalovaného z držby tisícov obrázkov sexuálneho zneužívania detí.
- Henrik Sass Larsen sa priznal, že mal vo svojom počítači viac ako 6000 fotografií a 2000 videí zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí. V rámci obhajoby tvrdil, že materiál mal k dispozícii, aby sa pokúsil zistiť, kto ho zneužíval, keď bol dieťaťom.
- Na súde v pondelok zaznejú záverečné argumenty a neskôr v ten istý deň súd vynesie verdikt. Sassovi Larsenovi hrozí v prípade odsúdenia rok vo väzení.
Širší kontext: Počas súdneho procesu 59-ročný exminister pred súdom vypovedal, že v roku 2018 dostal odkaz na 50 rokov staré video, ktoré ho ukazuje, ako bol sexuálne zneužívaný, keď mal tri roky. V roku 2020 dostal ďalší videoklip, na ktorom bolo v jeho prítomnosti znásilnené trojročné dievča, keď mal približne rovnaký vek. Vypovedal, že obe videá po ich pozretí zmizli.
Bol odhodlaný ich nájsť a identifikovať páchateľov. To ho podľa neho priviedlo k niektorým z najtemnejších stránok na internete. Súdu povedal, že ľutuje, že po prijatí videí nekontaktoval políciu. Je obvinený aj z držby sexuálnej bábiky vyzerajúcej ako dieťa, ktorú podľa vlastných slov dostal ako darček k online nákupu z Číny.
V rokoch 2013 – 2015 pôsobil ako minister priemyslu a od roku 1999 bol poslancom parlamentu. Škandál sa prevalil vlani v marci a viedol k jeho vylúčeniu zo Sociálnodemokratickej strany. V tom čase sociálnodemokratická premiérka Mette Frederiksenová vyjadrila šok nad prípadom.
