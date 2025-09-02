METRO stiahlo z predaja jablkový koláč s karamelom, pretože môže obsahovať cudzie telesá.
Spoločnosť METRO Cash & Carry SR stiahla z predaja mrazený jablkový koláč s karamelom značky Vandemoortele (1800 g). Výrobok môže obsahovať cudzie telesá, ktoré sa doň dostali pri technickej poruche počas výroby.
Firma upozorňuje na konkrétnu šaržu 530A5204 s dátumom minimálnej trvanlivosti 31. januára 2027 a čiarovým kódom 5413476970831. Zákazníci si výrobok z tejto šarže mohli kúpiť od 21. augusta do 1. septembra 2025.
METRO vyzýva zákazníkov, aby koláč s uvedenou šaržou nekonzumovali a vrátili ho do ktorejkoľvek predajne METRO Cash & Carry na Slovensku. Peniaze dostanú späť pri predložení pokladničného dokladu, najneskôr do 30. septembra 2025. Ak doklad nemajú, môžu požiadať o vystavenie duplikátu na zákazníckej recepcii.
Obchod zároveň žiada svojich odberateľov, aby o probléme informovali svojich partnerov a stiahli výrobky aj od nich. METRO sa ospravedlnilo za nepríjemnosti a zdôraznilo, že zdravie zákazníkov je pre spoločnosť na prvom mieste.
