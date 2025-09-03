Kategórie
TASR
dnes 3. septembra 2025 o 17:59
Čas čítania 1:13

Hnutie Slovensko navrhuje zvýšiť daň z hazardu: Štát by mohol získať 300 miliónov eur

Kategória:
Slovensko
Hnutie Slovensko navrhuje zvýšiť daň z hazardu: Štát by mohol získať 300 miliónov eur
Zdroj: Unsplash/Kaysha

Slovensko vyberá z 1,5 miliardy eur zarobených hazardom len časť.

Slovensko by mohlo získať do štátneho rozpočtu ročne ďalších 300 miliónov eur, pokiaľ by zvýšilo daň z hazardu na úroveň, akú majú v Poľsku a v Rakúsku. V stredu to na tlačovej konferencii uviedol poslanec Michal Šipoš (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Hnutie Slovensko chce zmenu predložiť ako pozmeňovací návrh k zákonu o hazarde na najbližšej schôdzi parlamentu.

V súčasnosti štát vyberá okolo 350 miliónov eur 

„Na Slovensku hazard dokáže zarobiť 1,5 miliardy eur,“ priblížil Šipoš s tým, že štát v súčasnosti vyberá z týchto peňazí približne 350 miliónov eur. Pokiaľ by štát v súvislosti s konsolidáciou verejných financií upravil dane na kamenné kasína na úroveň 21 % a online hazard na úroveň 30 %, tak, ako to prezentoval minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý), je to podľa Šipoša nedostatočné.

„Náš návrh je, aby kamenné kasína boli zdanené 50 percentami podľa poľského modelu, tak ako je to v Poľsku a podľa rakúskeho modelu, aby boli zdanené online herne alebo online kasína daňami 45 %,“ priblížil Šipoš.

Slovensko vie zablokovať nelegálne hazardné weby

Hnutie Slovensko sa neobáva ani toho, že by sa po vyššom zdanení hazard preniesol na nelegálne weby. Šipoš si pomohol vyjadrením Huliaka, podľa ktorého Poľsko blokuje 50 000 nelegálnych webov. „Keď Poliaci dokážu blokovať 50.000 nelegálnych webov, ja sa pýtam, prečo by Slováci nevedeli blokovať nelegálne weby,“ zdôraznil. Nelegálne internetové kasína by podľa Šipoša nemali byť problém zablokovať na základe spolupráce polície a finančnej správy.

Peniaze by mohli pomôcť aj pri podpore športu a turizmu 

Peniaze zo zdanenia hazardu by podľa Šipoša pomohli napríklad aj Huliakovi pri podpore športu či turizmu. Pripomenul, že hazard spôsobuje spoločnosti obrovské škody. „Mnohé rodiny skončili v ruinách, ľudia končia v liečbe alebo v najhorších prípadoch spáchajú samovraždu. Hazard nie je zábava - je to zničujúca závislosť, na ktorej zarába len úzka skupina bohatých vlastníkov herní,“ dodal poslanec.

Šipoš
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák
Súvisiace témy:
Hazard Správy z domova
Náhľadový obrázok: Unsplash/Kaysha
