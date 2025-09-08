Návrh zákona je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Slováci sa budú musieť pripraviť na zmeny pri prístupe k údajom v katastri. Bezplatné informatívne výpisy z listov vlastníctva skončia a prístup k údajom bude podmienený registráciou. Zmeny majú zvýšiť ochranu súkromia vlastníkov, odborníci však upozorňujú, že bežné úkony sa môžu predražiť o desiatky eur, informuje STVR.
Doteraz stačilo otvoriť online mapu, kliknúť na parcelu a okamžite sa zobrazili informácie o vlastníkoch. Po novom systém bude evidovať, kto a kedy údaje vyhľadával. „Navrhujeme, aby prístup do katastra nebol úplne anonymný, ale aby bolo dohľadateľné, kto a kedy si údaje zobrazil,“ povedala predsedníčka Úradu geodézie a kartografie Lucia Gocníková.
Slováci si priplatia
Najväčšou zmenou bude zrušenie bezplatných informatívnych listov vlastníctva. Za každý výpis bude potrebné zaplatiť šesť eur. Prezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR Ján Palenčár upozornil, že realitné kancelárie sa pri predaji nehnuteľností často pozerajú na listy vlastníctva niekoľkokrát. „Takýto prípad sa o desiatky eur predraží a toto predraženie zaplatí klient,“ vysvetlil.
Rovnako sa zmeny dotknú správcovských spoločností, ktoré listy vlastníctva využívajú pri údržbe domov či výpočtoch poplatkov. Nové poplatky môžu skomplikovať ich každodennú prácu a zvýšiť náklady.
Návrh zákona je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ak prejde, nové pravidlá by mali platiť od júla budúceho roka.
