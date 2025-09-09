Kategórie
Aneta Gospičová
dnes 9. septembra 2025 o 10:19
Čas čítania 0:51

Známy český pivovar mení cenník. Niektoré druhy piva zdraželi výraznejšie, než podnik pôvodne oznámil

Známy český pivovar mení cenník. Niektoré druhy piva zdraželi výraznejšie, než podnik pôvodne oznámil
Zvýšenie cien sa nedotkne piva Pilsner Urquell, ležiaka Proud, čapovaného Gambrinusu 10 ani fľaškového a plechovkového Birellu.

Plzeňský Prazdroj, najväčší český pivovar, od 1. októbra zvýši ceny čapovaných aj fľaškových pív. Podľa spoločnosti pôjde priemerne o 68 halierov za pol litra, čo predstavuje tesne pod tri percentá. Nové cenníky však ukazujú aj vyššie nárasty, ktoré vyvolávajú nespokojnosť medzi majiteľmi malých pohostinstiev, informuje iDnes.cz.

Majiteľ pohostinstva z Moravskosliezskeho kraja uviedol, že informácie o priemernom zvýšení nepovažoval za zásadný problém, no keď prišiel nový cenník, sklamalo ho, že napríklad pivo Radegast zdraželo o dve koruny. Tvrdí, že v dedine je ťažké vysvetliť zákazníkom, prečo cena stúpla tak výrazne, keď médiá hovorili len o 68 halieroch.

Zvyšovanie sa dotkne viacerých značiek

Podľa cenníkov zverejnených na stránke pivovaru sa cena čapovaného piva Gambrinus 11 a 12 zvýši o 50 halierov, zatiaľ čo Gambrinus 10 zostane bez zmeny. Radegast podraží o dve koruny, Kozel vo väčšine prípadov o 50 halierov, jeho tmavý ležiak o jednu korunu. O korunu zdražie aj čapovaný Birell.

Prazdroj tvrdí, že uvádza vždy priemernú hodnotu, pretože portfólio značiek je široké. Hovorca Zdeněk Kovář vysvetľuje, že pivovar nikdy nezverejňuje presné zmeny cien pri jednotlivých produktoch. Podľa neho zdraženie súvisí s rastom nákladov na dopravu, logistiku a balenie.

Zvýšenie cien sa nedotkne piva Pilsner Urquell, ležiaka Proud, čapovaného Gambrinusu 10 ani fľaškového a plechovkového Birellu.

Domov
