Natália Mišániová
dnes 10. septembra 2025 o 18:59
Čas čítania 0:23

Poľský turista spadol z Gerlachovského štítu. Napriek zásahu záchranárov zraneniam podľahol

Kategória:
Slovensko
Poľský turista spadol z Gerlachovského štítu. Napriek zásahu záchranárov zraneniam podľahol
Zdroj: TASR - Martin Medňanský

Utrpel zranenia hlavy a hornej končatiny.

V skorých ranných hodinách v stredu 10. septembra 2025 privolali Horskú záchrannú službu k poľským turistom vo Vysokých Tatrách, na Batizovskej próbe. Počas zostupu z Gerlachovského štítu spadli dvaja muži. Jeden z nich padol približne 40 metrov a utrpel vážne zranenia hlavy a hornej končatiny, informovala Horská záchranná služba na webe.

Napriek okamžitej leteckej pomoci záchranárov a snahe lekára bol jeho stav nezlučiteľný so životom a lekár konštatoval úmrtie. Druhý turista, ktorý nebol schopný zostupu samostatne, bol evakuovaný letecky do Starého Smokovca a pokračoval ďalej bez zranení. Horská záchranná služba vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a pozostalým.

Gerlachovský štít
Zdroj: TASR/Oliver Ondráš
Súvisiace témy:
Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR - Martin Medňanský
