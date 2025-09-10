Utrpel zranenia hlavy a hornej končatiny.
V skorých ranných hodinách v stredu 10. septembra 2025 privolali Horskú záchrannú službu k poľským turistom vo Vysokých Tatrách, na Batizovskej próbe. Počas zostupu z Gerlachovského štítu spadli dvaja muži. Jeden z nich padol približne 40 metrov a utrpel vážne zranenia hlavy a hornej končatiny, informovala Horská záchranná služba na webe.
Napriek okamžitej leteckej pomoci záchranárov a snahe lekára bol jeho stav nezlučiteľný so životom a lekár konštatoval úmrtie. Druhý turista, ktorý nebol schopný zostupu samostatne, bol evakuovaný letecky do Starého Smokovca a pokračoval ďalej bez zranení. Horská záchranná služba vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a pozostalým.
