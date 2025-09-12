Incident potvrdil aj majiteľ prevádzky.
Rómske mamičky z programu Omama sa vybrali na výlet do Bardejova, kde navštívili jednu z miestnych reštaurácií. Personál podniku ich mal pri vstupe zastaviť a požadovať od nich klubové karty.
Tie si vraj môžu vybaviť u majiteľa, čo už ale rómske mamičky neurobili. O prípade na sociálnej sieti Facebook informovalo združenie Cesta von. Podľa zistenia združenia im vraj túto praktiku poradili z hygieny.
Majiteľ sa vyjadril, že od Rómov skutočne požadujú klubové karty. Tvrdil, že keby rómske zákazníčky ozvali, bez problémov by im ich vystavil. Na otázku, či takéto karty musia vystaviť aj ľudia, ktorí nie sú Rómovia, odpovedal, že nevie, a následne ukončil rozhovor.
K téme sme oslovili majiteľa reštaurácie aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove. Článok budeme v prípade ich odpovedí aktualizovať.
21. mája 2024 o 17:04 Čas čítania 0:38 Rómske rodiny dokončujú domy, ktoré samy stavajú z vlastného. Majú búrať predsudky a byť inšpiráciou pre iných
12. septembra 2025 o 12:38 Čas čítania 0:19 Slovensko zasiahnu dažde. Potrvajú do konca víkendu (+mapa)