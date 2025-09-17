Kategórie
Aneta Gospičová TASR
dnes 17. septembra 2025 o 16:44
Čas čítania 1:03

Rusko odstúpilo od medzinárodnej zmluvy, ktorá bránila mučeniu. Podľa kritikov ide o legalizovanie brutality

Rusko odstúpilo od medzinárodnej zmluvy, ktorá bránila mučeniu. Podľa kritikov ide o legalizovanie brutality
Zdroj: TASR/AP Sergei Bobylev

Kremeľ vo väzniciach mučí najmä politických väzňov.

Dolná komora ruského parlamentu, Štátna duma, v stredu odsúhlasila návrh prezidenta Vladimira Putina na odstúpenie od Európskeho dohovoru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

„Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z 26. novembra 1987 a protokoly č. 1 a č. 2 zo 4. novembra 1993, podpísané v mene Ruskej federácie v meste Štrasburg 28. februára 1996, sa vypovedajú,“ stojí v prijatom návrhu.

Predseda Štátnej dumy Viačeslav Volodin objasnil, že ruské členstvo a prácu vo výbore proti mučeniu Rady Európy (RE) „blokuje samotná Rada Európy, ktorá od decembra 2023 neumožnila zvolenie nového člena výboru z Ruska“. „Odvolania týkajúce sa zabezpečenia zastúpenia Ruska sú ignorované napriek zásade spolupráce stanovenej v európskom dohovore,“ dodal Volodin.

V krajine dochádza k rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv

Magazín Politico napísal, že vystúpenie Ruska je najmä symbolickým krokom, keďže v krajine dochádza k rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv. Zlá situácia v ľudskoprávnej oblasti sa podľa správy zhoršila po invázii Ruska na Ukrajinu vo februári 2022.

21. augusta 2025 o 14:00 Čas čítania 1:45 KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať

Politico pripomína, že Kremeľ vo väzniciach mučí najmä politických väzňov, pričom obeťou bol aj opozičný líder Alexej Navaľnyj, ktorý minulý rok zomrel v trestaneckej kolónii. Rusko mučí aj ukrajinských vojnových zajatcov.

Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu bol prijatý v roku 1987 a je jednou z kľúčových zmlúv RE. Umožňuje členom výboru proti mučeniu kontrolovať väzenské zariadenia v členských krajinách. Výbor sa zameriava najmä na preplnenosť väzníc a zlepšenie podmienok pre väzňov. Rusko bolo z RE vylúčené krátko po začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022.

Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Zdroj: TASR/Michal Svítok
Náhľadový obrázok: TASR/Michal Svítok
