Kolóny sú aj na moste Lanfranconi.
Pre nehodu autobusu na križovatke Mlynské nivy - Karadžičova v Bratislave treba rátať so zdržaním vo všetkých smeroch. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
V Bratislave hlásia niekoľkominútové kolóny aj na diaľnici D1 z mosta Lanfranconi smerom na Lamač, ale aj smerom z Mosta SNP na Hodžovo námestie. Vodiči sa zdržia aj v smere z hlavného mesta do Ivanky pri Dunaji.
