Podpora štrajku sa podľa Gröhlinga dá vyjadriť aj symbolicky.
Symbol boja za slobodu a demokraciu 17. november je deň, keď by mali opozičné politické strany otriasť vládou tým, že vyvolajú generálny štrajk. V TASR TV to povedal predseda SaS Branislav Gröhling.
Vláda si podľa neho už zvykla na to, že sympatizanti opozície demonštrujú na námestiach. „Aj keď sa organizujú protesty, s touto vládou to už nič nerobí,“ konštatuje líder liberálov. Aj keď je generálny štrajk mimoriadne silný prostriedok na vyjadrenie nespokojnosti, podľa Gröhlinga by sme nemali ostať pri predstave, že ho môžu iniciovať iba odborári. „Buď ostaneme zacyklení v roku 1989, alebo sa niekam posunieme,“ vyhlásil.
Dodal, že do 17. novembra sú ešte dva mesiace, ktoré sa dajú využiť na prípravu. Podpora štrajku sa podľa Gröhlinga dá vyjadriť aj symbolicky, napríklad zatvorením prevádzky na hodinu počas obednej prestávky alebo vyvesením letákov či iných vizuálov.
Matovič pozvanie nedostal
Rozhodnutie nepozvať na poslednú bratislavskú demonštráciu proti vládnej konsolidácii verejných financií Hnutie Slovensko prijal podľa Gröhlinga hlavný organizátor protestu, ktorým bolo Progresívne Slovensko.
On osobne vníma hnutie Igora Matoviča ako úspešnú opozičnú stranu, ktorá vie zaujať voličov, ale nie je vhodným partnerom na vládnutie. „To vládnutie by bolo veľmi chaotické, opäť by bolo veľmi ťažké,“ tvrdí Gröhling.
Konsolidácia verejných financií tak, ako ju prezentuje vláda Roberta Fica (Smer-SD), je podľa neho postavená zle. „Absolútne zničí ekonomický rast, životnú úroveň, potlačí živnostníkov a malé firmy, potlačí celú ekonomiku,“ tvrdí Gröhling.
SaS podľa neho stále podporuje myšlienku rovnej dane, ktorá sa podľa neho v minulosti osvedčila a pomohla naštartovať ekonomiku. Uvažujú aj o postupnom zbližovaní sadzieb DPH. Množstvo rôznych sadzieb DPH podľa neho znižuje prehľadnosť systému a vytvára priestor na úniky peňazí. „Keď bude systém na to, aby sa sadzby DPH zbližovali a možno v priebehu jedného alebo dvoch volebných období opäť zjednotili, znovu to systému pomôže,“ tvrdí Gröhling.
Riešiť budú aj dôchodky
SaS je podľa neho pripravená aj na nepopulárne opatrenia v sociálnej oblasti, napríklad 13. dôchodky v dnešnej podobe si podľa neho štát nemôže dovoliť. „Musíme naštartovať ekonomiku, aby štát mal peniaze a potom mohol adresne podporiť tie skupiny ľudí, ktoré to naozaj potrebujú,“ vyhlásil Gröhling.
Spôsob, akým Národná rada (NR) SR prerokovala zákon o konsolidácii, nepovažuje za adekvátny významu prijímaných opatrení. Hoci sa rokovalo niekoľko dní, napríklad celá SaS mala podľa neho k dispozícii na vyjadrenie len necelú hodinu času. „Usekli rozpravu. Idú ožobračiť ľudí, tretíkrát znížiť životnú úroveň, zvyšovať dane, zvyšovať poplatky a nám dajú 50 minút na to, aby sme sa k tomu vyjadrili,“ konštatuje Gröhling.
Prečítaj si aj tieto články: