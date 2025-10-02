Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 2. októbra 2025 o 10:20
Čas čítania 0:51

VIDEO: V Tatrách napadlo až pol metra snehu. Horská služba varuje turistov

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
VIDEO: V Tatrách napadlo až pol metra snehu. Horská služba varuje turistov
Zdroj: Unsplash/Martin Katler

Turisti by mali počítať so zaľadnenými chodníkmi a zvýšeným rizikom pádu.

V súvislosti s výrazným ochladením na horách a lokálnym snežením v uplynulých dňoch Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov hôr na aktuálne už zimné podmienky v horskom teréne. Vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách sa v polohách nad 1500 metrov nad morom nachádza nesúvislá vrstva čerstvého snehu.

„V najvyšších polohách Vysokých Tatier je vydaný prvý stupeň lavínového nebezpečenstva. V strmých žľaboch, hlavne južných orientácií, môže byť vetrom naviate väčšie množstvo snehu, lokálne okolo 50 centimetrov, ktoré nemusí byť previazané s trávnatým podkladom. Hrozí riziko pošmyknutia sa, prípadne uvoľnenia malého splazu s následným pádom do strmého skalného terénu,“ upozorňuje HZS.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa TATRY 🇸🇰🇵🇱 (@tatry_official)

Za posledné tri dni zatiaľ napadlo do 30 centimetrov nového snehu, v strmých žľaboch a muldách lokálne do pol metra. Prvý sneh tejto sezóny predstavuje podľa HZS riziko hlavne v strmom exponovanom teréne, kde hrozí riziko pádu cez skalné prahy a steny.

„Upozorňujeme na zaľadnené a snehom zakryté turistické chodníky, kde hrozí strata orientácie a zablúdenie do neschodného terénu,“ dodávajú horskí záchranári.

Návštevníkom hôr preto odporúčajú dobre zvážiť pohyb vo vysokohorskom prostredí v týchto podmienkach, túry si naplánovať s ohľadom na svoje skúsenosti s pohybom v takomto teréne a byť dobre vystrojení do takýchto podmienok. Samozrejmosťou by mala byť spevnená vysoká obuv s vibramovou podrážkou, turistické mačky, paličky a teplé viacvrstvové oblečenie.

2. októbra 2025 o 8:37 Čas čítania 0:33 Prvý superspln roka je tu: Mesiac bude už o pár dní väčší a jasnejší Prvý superspln roka je tu: Mesiac bude už o pár dní väčší a jasnejší
1. októbra 2025 o 18:30 Čas čítania 0:38 Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
1. októbra 2025 o 17:10 Čas čítania 0:30 Zamestnanci nitrianskeho Jaguara zostávajú doma. Výroba po kyberútoku sa stále nerozbehla Zamestnanci nitrianskeho Jaguara zostávajú doma. Výroba po kyberútoku sa stále nerozbehla
tatry, sneh
Zdroj: OOCR Vysoké Tatry
Rýchlo, jasne, zrozumiteľne
Pracujeme denne, aj počas víkendov a sviatkov na tom, aby sme ťa mohli informovať o aktuálnom dianí doma aj vo svete, ktoré považuješ za dôležité.
Zložité témy vysvetľujeme tak, aby si im jasne rozumel/-a.
Ďakujeme, že čítaš náš spravodajský obsah.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Horská služba Hory Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Instagram/@tatry_official
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 07:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
pred 2 hodinami
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
včera o 14:01
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
včera o 18:30
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
včera o 14:44
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
včera o 08:55
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
včera o 09:30
Nový rebríček najbohatších Slovákov odhalil 15 nových tvárí. Pozri si, koľko zarobili Milan Dubec či Dalibor Cicman
Nový rebríček najbohatších Slovákov odhalil 15 nových tvárí. Pozri si, koľko zarobili Milan Dubec či Dalibor Cicman
včera o 14:44
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
včera o 18:30
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
včera o 14:01
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
včera o 07:15
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
dnes o 07:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
28. 9. 2025 6:42
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
25. 9. 2025 7:50
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
27. 9. 2025 18:01
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
22. 9. 2025 17:22
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
28. 9. 2025 10:47
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
27. 9. 2025 11:10
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
Lifestyle news
Svet smúti za Jane Goodall. Poctu jej vzdali Leonardo DiCaprio aj Jessica Alba pred 54 minútami
Americké školy zakázali viac než 6800 kníh. Najčastejšie zakazovaným autorom je Stephen King pred hodinou
Snapchat začne spoplatňovať úložisko. Po prekročení limitu si za svoje spomienky priplatíš pred 2 hodinami
Taylor Swift zajtra vydáva nový album. V Bratislave sa chystá exkluzívna listening party, môžeš byť na nej aj ty pred 3 hodinami
Bývalý člen One Direction vyráža na turné. Louis Tomlinson predstaví svoj nový album kúsok od našich hraníc dnes o 08:01
Vo veku 91 rokov zomrela renomovaná biologička Jane Goodall. Svoj život zasvätila ochrane divých zvierat včera o 22:37
Kúp si Kingdom Come 2 alebo Doom Eternal za zlomok ceny. Platforma Steam spustila obrovský jesenný výpredaj včera o 19:02
Šteniatka v igelitovej taške našli pri kontajneroch. Páchateľovi hrozí až päť rokov väzenia včera o 18:19
Nicki Minaj a Cardi B sa do seba opäť pustili. Nadávajú si prostredníctvom tweetov, zapojili sa už aj ostatné raperky včera o 17:21
Letisko Praha zavádza veľkú novinku. Do lietadla si oddnes môžeš vziať dvojlitrovú fľašu včera o 16:38
Slovensko Všetko
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
dnes o 07:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Firma už na jar začala zatvárať predajne.
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
pred 2 hodinami
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
včera o 18:30
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
Ondrej kvôli novele zákona unikol doživotiu. Muž v Dobšinej brutálne zavraždil 28-ročného Štefana
pred 2 hodinami
Ondrej kvôli novele zákona unikol doživotiu. Muž v Dobšinej brutálne zavraždil 28-ročného Štefana
Sociálne a motivačné štipendiá pre študentov v roku 2025. Koľko môžeš dostať?
pred hodinou
Sociálne a motivačné štipendiá pre študentov v roku 2025. Koľko môžeš dostať?
Prvý superspln roka je tu: Mesiac bude už o pár dní väčší a jasnejší
pred 3 hodinami
Prvý superspln roka je tu: Mesiac bude už o pár dní väčší a jasnejší
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
Zahraničie Všetko
V Spojených štátoch nastane globálny shutdown. Úplne prestanú fungovať mnohé úrady a inštitúcie
včera o 06:13
V Spojených štátoch nastane globálny shutdown. Úplne prestanú fungovať mnohé úrady a inštitúcie
pred 41 minútami
Izrael zadržal Slováka: Armáda na ceste do Gazy zastavila humanitárnu flotilu, na palube bol aj občan SR
dnes o 06:30
Americký ropný gigant znižuje počet zamestnancov: Prepustí tisíce ľudí v Európe a Kanade
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
24. 9. 2025 15:17
Predávajúci na Slovensku budú musieť prijať platby kartou. Zákon začne platiť od 1. januára 2026

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
včera o 16:30
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
Od januára 2026 čakajú živnostníkov zásadné zmeny. Parlament schválil konsolidačný balík, ktorý prináša vyššie sociálne a zdravotné odvody, nové povinné „mikroodvody“ pre tých, ktorí doteraz neplatili nič, aj zrušenie transakčnej dane.
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
pred 3 dňami
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
26. 9. 2025 14:41
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
22. 9. 2025 6:30
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
18. 9. 2025 12:44
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia