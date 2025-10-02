Obžalovaný Juraj Cintula čelí obžalobe pre teroristický útok. Hrozí mu doživotie
Atentát na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) 15. mája v Handlovej bol podľa prokurátorky Kataríny Habčákovej útokom na základné princípy demokracie a stabilitu štátu. Obžalovaný Juraj C. chcel týmto činom zvrátiť politiku vlády, vyvolať jej demisiu a predčasné voľby. Prokurátorka navrhla uložiť mu „zákonný a spravodlivý trest.“
Dôchodca čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe, pričom mu hrozí doživotie alebo minimálne 20 rokov. Habčáková zdôraznila, že nesúhlas s politikou sa musí vyjadrovať legálne, napríklad vo voľbách, nie násilím.
Podľa prokurátorky dokazovanie preukázalo, že Juraj C. útočil na celú vládu ako kolektívny orgán. V telefonátoch s manželkou z väzenskej nemocnice spomínal „krágľovanie“ ľudí vládou a jej „teror“. Pôvodne bol obvinený z úkladnej vraždy vo fáze pokusu, no právna kvalifikácia sa v júli 2024 zmenila na teroristický útok.
Juraj C. konal podľa prokurátorky zo zlosti voči Ficovi. Chcel poškodiť jeho zdravie, aby nemohol vykonávať funkciu premiéra, pričom vraj nemal v úmysle ho zabiť. Na výjazdovom zasadnutí vlády v Handlovej vystrelil päťkrát zo zbrane, ktorú mal legálne. Proces pokračuje 8. októbra ďalšími záverečnými rečami.