Víchrica Amy zasiahla Britániu a Írsko rekordne silným vetrom, desaťtisíce domácností pripravila o elektrinu a spôsobila škody, ktoré budú pretrvávať aj cez víkend.
Vo Veľkej Británii a Írsku spôsobila víchrica Amy rozsiahle škody a desaťtisíce domácností pripravila o elektrinu. BBC informuje, že v Škótsku zostáva bez prúdu viac ako 60-tisíc odberných miest. V írskom meste Letterkenny zomrel muž pri nehode, ktorú polícia označila za incident súvisiaci s počasím.
Silný vietor fúkal výrazne silnejšie a rýchlejšie, než predpovedali meteorológovia. Network Rail hlásila popadané stromy, zaplavené trate aj trosky, ktoré prerušili železničnú dopravu. V Glasgowe sa v piatok zrútila opustená budova. Energetická spoločnosť SSEN pracuje na obnove dodávok, no upozorňuje, že pretrvávajúci vietor môže opravy spomaliť.
Oranžová výstraha pre sever Škótska platí do sobotňajšieho večera, žltá výstraha zasahuje aj sever Anglicka a časti Walesu. Na ostrove Tiree namerali nárazy vetra so silou 150 km/h, v írskom Malin Head 148 km/h. Meteorológovia očakávajú ďalšie poryvy s rýchlosťou až 130 km/h, ktoré môžu spôsobovať škody aj počas víkendu.
Amy zároveň vytvorila nový rekord pre október. Na Shetlandských ostrovoch klesol centrálny tlak búrky na 947,9 hPa, čím prekonala predchádzajúci rekord 950,9 hPa z roku 1988. Meteorológovia označili víchricu za najhlbšiu oblasť nízkeho tlaku, akú Spojené kráľovstvo v októbri zaznamenalo.
Storm Amy just before high tide in Salthill, Galway. #StormAmy #galway #ireland #windyenough pic.twitter.com/1Ds05ULCuZ— Up in the Éire (@UpInTheEire_) October 3, 2025