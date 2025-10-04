Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
dnes 4. októbra 2025 o 16:10
Čas čítania 0:49

VIDEO: Európu zasiahla víchrica Amy. Silná búrka odrezala od elektriny vyše 60-tisíc domácností

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Víchrica Amy zasiahla Britániu a Írsko rekordne silným vetrom, desaťtisíce domácností pripravila o elektrinu a spôsobila škody, ktoré budú pretrvávať aj cez víkend.

Vo Veľkej Británii a Írsku spôsobila víchrica Amy rozsiahle škody a desaťtisíce domácností pripravila o elektrinu. BBC informuje, že v Škótsku zostáva bez prúdu viac ako 60-tisíc odberných miest. V írskom meste Letterkenny zomrel muž pri nehode, ktorú polícia označila za incident súvisiaci s počasím.

Silný vietor fúkal výrazne silnejšie a rýchlejšie, než predpovedali meteorológovia. Network Rail hlásila popadané stromy, zaplavené trate aj trosky, ktoré prerušili železničnú dopravu. V Glasgowe sa v piatok zrútila opustená budova. Energetická spoločnosť SSEN pracuje na obnove dodávok, no upozorňuje, že pretrvávajúci vietor môže opravy spomaliť.

Oranžová výstraha pre sever Škótska platí do sobotňajšieho večera, žltá výstraha zasahuje aj sever Anglicka a časti Walesu. Na ostrove Tiree namerali nárazy vetra so silou 150 km/h, v írskom Malin Head 148 km/h. Meteorológovia očakávajú ďalšie poryvy s rýchlosťou až 130 km/h, ktoré môžu spôsobovať škody aj počas víkendu.

Amy zároveň vytvorila nový rekord pre október. Na Shetlandských ostrovoch klesol centrálny tlak búrky na 947,9 hPa, čím prekonala predchádzajúci rekord 950,9 hPa z roku 1988. Meteorológovia označili víchricu za najhlbšiu oblasť nízkeho tlaku, akú Spojené kráľovstvo v októbri zaznamenalo.

4. októbra 2025 o 14:08 Čas čítania 0:21 Volebné miestnosti sa uzavreli: Sleduj výsledky českých volieb na Refresheri Volebné miestnosti sa uzavreli: Sleduj výsledky českých volieb na Refresheri
4. októbra 2025 o 10:54 Čas čítania 0:42 Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
26. septembra 2025 o 14:41 Čas čítania 2:00 KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
víchricapopadané stromy
Zdroj: TASR/Oliver Ondráš
Sme nezávislí... (a aj zostaneme)
Ako nezávislé médium poskytujeme objektívne spravodajstvo, bez zásahu korporátnych sponzorov alebo politického tlaku.
Sme financovaní priamo od našich čitateľov, čo nám umožňuje zostať verní našim hodnotám a tvoriť transparentný a nezaujatý obsah.
Tvorbu dôveryhodného spravodajstva môžeš podporiť kúpou predplatného.
Podporím vás
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Počasie Správy počasie Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: X/@UpInTheEire_
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 10:54
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
pred hodinou
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 3 hodinami
Priebežné výsledky volieb v Česku: Hnutie ANO výrazne vedie
Priebežné výsledky volieb v Česku: Hnutie ANO výrazne vedie
dnes o 14:08
Volebné miestnosti sa uzavreli: Sleduj výsledky českých volieb na Refresheri
Volebné miestnosti sa uzavreli: Sleduj výsledky českých volieb na Refresheri
pred hodinou
Andrej Babiš vyhral voľby v Česku. Hnutie ANO bude mať najviac poslancov
Andrej Babiš vyhral voľby v Česku. Hnutie ANO bude mať najviac poslancov
včera o 14:29
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
dnes o 10:54
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
včera o 14:29
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
pred 2 dňami
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
pred 2 dňami
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
pred hodinou
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
dnes o 14:08
Volebné miestnosti sa uzavreli: Sleduj výsledky českých volieb na Refresheri
Volebné miestnosti sa uzavreli: Sleduj výsledky českých volieb na Refresheri
28. 9. 2025 6:42
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
27. 9. 2025 18:01
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
pred 2 dňami
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
pred 2 dňami
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
včera o 14:29
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
pred 2 dňami
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
Lifestyle news
VIDEO: Monika Chochlíková si vystrelila z Bianky Rumanovej. Na vážení pred zápasom napodobnila jej vyzliekanie dnes o 13:55
Raper Diddy ide na 4 roky do väzenia. Súd potvrdil závažné dôkazy o sexuálnom násilí dnes o 07:51
Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože? včera o 19:12
Túto aktivitu rob pravidelne a môžeš sa vyhnúť demencii. Nová štúdia odhalila, ako sa chrániť pred ochoreniami mozgu včera o 18:36
B-Complex vykradli: Známa slovenská DJ-ka prišla o väčšinu svojho vybavenia včera o 17:51
Shein spúšťa kamenné predajne. Fast fashion reťazec otvorí svoju prvú prevádzku vo Francúzsku včera o 17:08
FOTO: Oktagon láka na najlepšiu kartu v histórii Bratislavy. Boje o milióny pokračujú včera o 16:17
Madonna sa vraj stretla so svojou zosnulou matkou počas umelého spánku. Tvrdí, že ju motivovala k zmene života včera o 15:24
Hlavné mesto Francúzska ožilo módou. Toto je prehľad celebrít, ktoré nemohli chýbať na Paris Fashion Week 2025 včera o 14:11
Nová reality šou Behind the Fame štartuje fiaskom. Úvodná epizóda má za sebou mimoriadne slabú sledovanosť včera o 13:25
Zahraničie Všetko
Andrej Babiš vyhral voľby v Česku. Hnutie ANO bude mať najviac poslancov
pred hodinou
Andrej Babiš vyhral voľby v Česku. Hnutie ANO bude mať najviac poslancov
Bývalý premiér s prehľadom zvíťazil.
Volebné miestnosti sa uzavreli: Sleduj výsledky českých volieb na Refresheri
dnes o 14:08
Volebné miestnosti sa uzavreli: Sleduj výsledky českých volieb na Refresheri
Komunisti sa v Česku nedostali do parlamentu. Odkázali však, že nekončia
pred 44 minútami
Komunisti sa v Česku nedostali do parlamentu. Odkázali však, že nekončia
V Európe sa šíri smrteľný vírus, ktorý prenášajú zvieratá. V Nemecku zomreli traja ľudia
pred 12 minútami
V Európe sa šíri smrteľný vírus, ktorý prenášajú zvieratá. V Nemecku zomreli traja ľudia
Fiala neskrýva sklamanie z volieb v Česku: „Tendencia nie je taká, akú by som si prial“
pred hodinou
Fiala neskrýva sklamanie z volieb v Česku: „Tendencia nie je taká, akú by som si prial“
Priebežné výsledky volieb v Česku: Hnutie ANO výrazne vedie
pred 2 hodinami
Priebežné výsledky volieb v Česku: Hnutie ANO výrazne vedie
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
24. 9. 2025 18:14
Rezort vnútra kúpil nehnuteľnosť pre najvyšších ústavných činiteľov. Na otázky spojené so sumou neodpovedali
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Pracovný trh 2025: Ktoré pozície sú najžiadanejšie a pri ktorých ti pípne na účte najväčšia výplata?
včera o 08:19
Pracovný trh 2025: Ktoré pozície sú najžiadanejšie a pri ktorých ti pípne na účte najväčšia výplata?
Na Slovensku ubúda pracovných ponúk a firmy sú pri náboroch zdržanlivé. Údaje z Profesie však ukazujú, ktoré pozície sú žiadané a kde sa dá zarobiť najviac.
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
pred 3 dňami
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
29. 9. 2025 14:30
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
26. 9. 2025 14:41
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
22. 9. 2025 6:30
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia