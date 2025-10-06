Kategórie
TASR
dnes 6. októbra 2025 o 17:33
Čas čítania 0:30

Slovenský aktivista, ktorého zadržal Izrael, sa vracia domov. Chcel doručiť humanitárnu pomoc do Pásma Gazy

Slovensko
Slovenský aktivista, ktorého zadržal Izrael, sa vracia domov. Chcel doručiť humanitárnu pomoc do Pásma Gazy
Zdroj: TASR/AP

Okrem aktivistu Petra Švestku sa na palube ministerstva obrany nachádzajú aj občania Holandska, Kanady a USA.

Slovenský občan Peter Švestka, zadržaný pri incidente s flotilou Global Sumud, bol prepustený a aktuálne sa vracia z Izraela na Slovensko. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zdôraznil, že Slovensko je spolu s Gréckom prvou európskou krajinou, ktorá zabezpečila návrat svojich občanov vlastnými kapacitami. Lietadlo ministerstva obrany zároveň prepravuje ďalších deviatich zadržaných z Holandska, Kanady a USA.

Diplomacia podľa rezortu zasiahla ihneď po zadržaní Švestku 2. októbra a zabezpečila jeho dohľad a konzulárnu pomoc, pričom návrat komplikovali izraelské sviatky Jom Kippur a šabat. Veľvyslankyňa SR v Tel Avive osobne navštívila detenčné centrum a dohliadala na jeho starostlivosť.

Účastníci flotily sa pokúšali dopraviť humanitárnu pomoc do Pásma Gazy a prelomiť námornú blokádu Izraela, celkovo bolo zadržaných viac než 400 aktivistov, z ktorých časť už deportovali.

6. októbra 2025 o 14:54 Čas čítania 1:00 AKTUÁLNE: Izrael deportoval ďalších aktivistov z flotily Global Sumud. Je medzi nimi aj Slovák AKTUÁLNE: Izrael deportoval ďalších aktivistov z flotily Global Sumud. Je medzi nimi aj Slovák
2. októbra 2025 o 11:28 Čas čítania 1:15 Izrael zadržal Slováka: Armáda na ceste do Gazy zastavila humanitárnu flotilu, na palube bol aj občan SR Izrael zadržal Slováka: Armáda na ceste do Gazy zastavila humanitárnu flotilu, na palube bol aj občan SR
5. októbra 2025 o 10:44 Čas čítania 0:56 Greta Thunberg opisuje kruté zaobchádzanie v Izraeli: Fyzické útoky, hlad a plošticami infikovaná cela Greta Thunberg opisuje kruté zaobchádzanie v Izraeli: Fyzické útoky, hlad a plošticami infikovaná cela
Aktivisti, Európa, Izrael
Zdroj: TASR/AP
Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR/Martin Bauman
