Okrem aktivistu Petra Švestku sa na palube ministerstva obrany nachádzajú aj občania Holandska, Kanady a USA.
Slovenský občan Peter Švestka, zadržaný pri incidente s flotilou Global Sumud, bol prepustený a aktuálne sa vracia z Izraela na Slovensko. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zdôraznil, že Slovensko je spolu s Gréckom prvou európskou krajinou, ktorá zabezpečila návrat svojich občanov vlastnými kapacitami. Lietadlo ministerstva obrany zároveň prepravuje ďalších deviatich zadržaných z Holandska, Kanady a USA.
Diplomacia podľa rezortu zasiahla ihneď po zadržaní Švestku 2. októbra a zabezpečila jeho dohľad a konzulárnu pomoc, pričom návrat komplikovali izraelské sviatky Jom Kippur a šabat. Veľvyslankyňa SR v Tel Avive osobne navštívila detenčné centrum a dohliadala na jeho starostlivosť.
Účastníci flotily sa pokúšali dopraviť humanitárnu pomoc do Pásma Gazy a prelomiť námornú blokádu Izraela, celkovo bolo zadržaných viac než 400 aktivistov, z ktorých časť už deportovali.