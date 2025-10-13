Oznámila to Švédska kráľovská akadémia vied v Štokholme.
Tohtoročná Nobelova cena za ekonómiu poputuje do rúk troch výskumníkov, a to americko-izraelského občana Joela Mokyra, Francúza Philippa Aghiona a Kanaďana Petra Howitta. Dostali ju za prácu týkajúcu sa vplyvu technológií na trvalo udržateľný hospodársky rast, oznámila v Štokholme Švédska kráľovská akadémia.
Mokyr, pôsobiaci na Northwestern University v USA, bol ocenený za výskum, ktorý ukazuje, aké podmienky sú nevyhnutné pre udržateľný rast prostredníctvom technologického pokroku.
Aghion z parížskeho Collège de France a londýnskej London School of Economics spolu s Howittom z Brownovej univerzity si rozdelili druhú polovicu ceny za teóriu tzv. „kreatívnej deštrukcie“, procesu, pri ktorom nové technológie a produkty nahrádzajú tie zastarané, čím poháňajú ekonomický rozvoj.
Podľa predsedu výboru Johna Hasslera práca laureátov pripomína, že ekonomický rast nemožno považovať za samozrejmosť. Ak má spoločnosť napredovať, musí podporovať inovácie, výskum a podnikateľské prostredie, ktoré umožňujú rozvoj nových myšlienok a technológií.