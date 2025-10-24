Linka bude v prevádzke dvakrát do týždňa.
Novú leteckú linku medzi Košicami a španielskou Malagou spustí spoločnosť Ryanair od 30. marca 2026. O otvorení historicky prvého priameho pravidelného leteckého spojenia medzi Košicami a Španielskom informovalo v piatok Letisko Košice.
Linka bude v prevádzke dvakrát týždenne – vždy v pondelok a štvrtok s možnosťami pre víkendové aj týždenné pobyty na pobreží Costa del Sol. Zároveň podľa letiska vytvára ľahko dostupné príležitosti na objavovanie východného Slovenska pre španielskych cestovateľov.
„Z tejto správy máme veľkú radosť. Vďaka novému spojeniu do Malagy budú mať cestovatelia z našej širokej spádovej oblasti možnosť užiť si slnečné chvíle v atraktívnej prímorskej destinácii počas celého roka. Takýto produkt nám doteraz chýbal,“ uviedol výkonný riaditeľ Letiska Košice Thomas Dworschak.
Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka poukázal na medziročné zvýšenie počtu návštevníkov zo Španielska na východnom Slovensku o viac ako 26 percent. „Zároveň platí, že aj španielski turisti čoraz častejšie vyhľadávajú autentické a menej objavené destinácie. Na oboch týchto trendoch rozhodne môžeme stavať,“ skonštatoval.
Nový most medzi Malagou a Košicami bude podľa neho impulzom na rozvoj cestovného ruchu v celom regióne a prispeje k pritiahnutiu ďalších zahraničných návštevníkov. „To prinesie pozitívne ekonomické dosahy pre celé odvetvie cestovného ruchu – od podnikateľov a ubytovateľov až po reštaurácie, sprievodcov či miestne
služby,“ dodal.