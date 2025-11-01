Kategórie
Katarína Jánošíková
dnes 1. novembra 2025 o 7:30
Čas čítania 0:20

Zjednodušenie pre firmy: Zamestnávatelia už nemusia pri ePN osobitne nahlasovať spôsob výplaty mzdy

Zjednodušenie pre firmy: Zamestnávatelia už nemusia pri ePN osobitne nahlasovať spôsob výplaty mzdy
Zdroj: TASR- Jaroslav Novák

Zmeny budú platiť od 1. novembra 2025.

Od 1. novembra 2025 Sociálna poisťovňa upravila technické prostredie pre odosielanie údajov (XSD schému RLFO) tak, aby v prípade, že prijmú nového zamestnanca, mohli pobočke oznámiť len číslo bankového účtu zamestnanca (IBAN) alebo informáciu, že mzdu budú vyplácať v hotovosti, informuje socpoist.sk.

Po nahlásení účtu nového zamestnanca už zamestnávateľ nebude musieť pri ePN osobitne oznamovať spôsob výplaty mzdy a ani posledný deň výkonu práce. Zamestnávateľ si tak vyplnením tohto údaju do nového pripraveného poľa v RLFO zjednoduší záťaž a zníži administratívu.

Sociálna poisťovňa
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

.

Súvisiace témy:
Sociálna poisťovňa Správy z domova
