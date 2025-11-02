Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 2. novembra 2025 o 8:52
Čas čítania 1:20

Donald Trump pohrozil vojenskou akciou v Nigérii. Tvrdí, že islamisti tam vraždia kresťanov

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Donald Trump pohrozil vojenskou akciou v Nigérii. Tvrdí, že islamisti tam vraždia kresťanov
Zdroj: TASR/AP

Trump hrozí vojenskou akciou v Nigérii, chce zastaviť „vraždenie kresťanov“

  • Americký prezident Donald Trump v sobotu varoval, že Spojené štáty môžu vykonať vojenskú akciu proti islamistom, ktorí podľa neho v Nigérii vraždia kresťanov.
  • Vládu krajiny vyzval, aby proti nim zasiahla, inak jej USA pozastavia pomoc. 
  • Trump už v piatok vyhlásil, že kresťania v Nigérii čelia „existenčnej hrozbe“ a obvinil tamojších moslimov, že ich masakrujú. Zároveň vyzval amerických kongresmanov, aby túto záležitosť prešetrili.
  • Nigériu tiež vyhlásil za „krajinu vzbudzujúcu osobitné obavy“, čo je termín používaný ministerstvom zahraničných vecí pre štáty, kde dochádza k závažnému porušovaniu náboženskej slobody.
  • Na Trumpove vyhlásenia v sobotu reagoval nigérijský prezident Bola Ahmed Tinubu, podľa ktorého označenie Nigérie ako nábožensky netolerantnej krajiny neodzrkadľuje realitu.

Citáty: „Ak nigérijská vláda bude naďalej tolerovať zabíjanie kresťanov, USA okamžite zastavia všetku pomoc a podporu Nigérii,“ napísal Trump, podľa ktorého môžu Spojené štáty vstúpiť do krajiny „so zbraňami v ruke“, aby vyhladili islamistov. Ministerstvu obrany nariadil, aby sa pripravilo na možnú akciu. „Ak zaútočíme, bude to rýchle, kruté,“ deklaroval.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

„Náboženská sloboda a tolerancia sú základným princípom našej kolektívnej identity a vždy takými aj zostanú,“ povedal Tinubu. „Nigéria je proti náboženskému prenasledovaniu a nepodporuje ho. Nigéria je krajina s ústavnými zárukami ochrany občanov všetkých vierovyznaní,“ zdôraznil.

Širší kontext: Obavy z „genocídy kresťanov“ v Nigérii už predtým vyjadrili aj viacerí členovia amerického Kongresu. Odborníci však tvrdia, že tento naratív zakrýva zložitejšiu realitu v najľudnatejšom africkom štáte.

Nigéria je takmer rovnomerne rozdelená na sever s moslimskou väčšinou a prevažne kresťanský juh. Oblasti na severovýchode už viac ako 15 rokov sužujú násilnosti páchané islamistickou skupinou Boko Haram, pri ktorých zahynulo viac ako 40-tisíc ľudí a dva milióny museli opustiť svoje domovy.

Rozsiahle časti na severozápade, severe a v strede krajiny zasa terorizujú zločinecké gangy, ktoré útočia na dediny, zabíjajú a unášajú ich obyvateľov. Útočníci domy vyplienia a potom podpália bez zjavného náboženského motívu.

Často dochádza aj k stretom medzi prevažne moslimskými pastiermi a prevažne kresťanskými farmármi o pôdu a zdroje, najmä o vodu. Odborníci však tvrdia, že tento konflikt sa primárne týka územných nárokov.

Prečítaj si aj tieto články:

1. novembra 2025 o 13:32 Čas čítania 1:28 Pentagón schválil dodávku rakiet Tomahawk Ukrajine. Trump bude mať posledné slovo Pentagón schválil dodávku rakiet Tomahawk Ukrajine. Trump bude mať posledné slovo
30. októbra 2025 o 6:31 Čas čítania 0:49 AKTUÁLNE: Trump nariadil Pentagónu začať testovať jadrové zbrane pár hodín po tom, čo Putin nasadil supertorpédo Poseidon AKTUÁLNE: Trump nariadil Pentagónu začať testovať jadrové zbrane pár hodín po tom, čo Putin nasadil supertorpédo Poseidon
30. októbra 2025 o 12:12 Čas čítania 0:35 Donald Trump sa vo Washingtone stretne s Viktorom Orbánom. Diskutovať budú o ruskej rope aj o sankciách USA Donald Trump sa vo Washingtone stretne s Viktorom Orbánom. Diskutovať budú o ruskej rope aj o sankciách USA
trump
Zdroj: TASR/AP
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Donald Trump Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 14:17
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
dnes o 09:37
Vo vlaku v Anglicku pobodali viacerých cestujúcich. 9 z 10 zranených je v kritickom stave
Vo vlaku v Anglicku pobodali viacerých cestujúcich. 9 z 10 zranených je v kritickom stave
včera o 15:37
VIDEO: Polícia v Košiciach uzavrela vstup do známeho klubu. Pred podnikom vraj bolo 1 000 podnapitých ľudí
VIDEO: Polícia v Košiciach uzavrela vstup do známeho klubu. Pred podnikom vraj bolo 1 000 podnapitých ľudí
pred 2 hodinami
Tretina testovaných zimných pneumatík zlyhala v bezpečnosti. Najväčšie riziko predstavujú lacné modely
Tretina testovaných zimných pneumatík zlyhala v bezpečnosti. Najväčšie riziko predstavujú lacné modely
pred 4 dňami
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
včera o 15:37
VIDEO: Polícia v Košiciach uzavrela vstup do známeho klubu. Pred podnikom vraj bolo 1 000 podnapitých ľudí
VIDEO: Polícia v Košiciach uzavrela vstup do známeho klubu. Pred podnikom vraj bolo 1 000 podnapitých ľudí
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 14:17
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
Pacientka po zákroku v kardioústave zomrela. Operatér sa počas operácie zúčastnil Migaľovej tlačovej konferencie
pred 4 dňami
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
pred 2 dňami
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
dnes o 09:37
Vo vlaku v Anglicku pobodali viacerých cestujúcich. 9 z 10 zranených je v kritickom stave
Vo vlaku v Anglicku pobodali viacerých cestujúcich. 9 z 10 zranených je v kritickom stave
pred 4 dňami
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
24. 10. 2025 7:10
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
27. 10. 2025 10:19
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
27. 10. 2025 10:54
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
27. 10. 2025 9:17
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 4 dňami
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
Tretina zimných pneumatík neobstála v teste. Tieto značky si radšej nekupuj
Lifestyle news
VIDEO: Na Bali stavajú výťah na slávnu pláž. Miestni varujú, že projekt ničí prírodu aj výhľad pred 21 minútami
PRIESKUM O GEN Z: Takmer polovica si mesačne odloží do 200 eur pred 3 hodinami
Ryanair láka turistov na vianočnú Bratislavu. V hlavnom meste odporúča zažiť týchto 5 vecí dnes o 10:23
V novej sérii American Horror Story zažiari Ariana Grande. Návrat do seriálu potvrdila aj Jessica Lange včera o 17:17
Billie Eilish vyzvala miliardárov, aby rozdali svoj majetok. Sama speváčka venuje 11,5 milióna dolárov na dobročinné účely včera o 15:01
Spýtali sme sa sexuológa, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy? včera o 12:01
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru pred 2 dňami
Meta čelí obvineniu z nelegálneho sťahovania porna na trénovanie AI. Bráni sa, že išlo o „súkromné účely“ zamestnancov pred 2 dňami
Finále Love Islandu 2025 je za rohom! Zisti, kedy môžeš hlasovať o víťazoch pred 2 dňami
IKEA predstavila mini-postieľku pre mobil. Ak ho v noci odložíš, firma ťa odmení pred 2 dňami
Zahraničie Všetko
Vo vlaku v Anglicku pobodali viacerých cestujúcich. 9 z 10 zranených je v kritickom stave
dnes o 09:37
Vo vlaku v Anglicku pobodali viacerých cestujúcich. 9 z 10 zranených je v kritickom stave
Po útoku nožom vo vlaku hospitalizovali 10 ľudí.
Polícia v prípade útoku nožom vo vlaku vylúčila terorizmus. Zadržali dvoch Britov
pred 2 hodinami
Polícia v prípade útoku nožom vo vlaku vylúčila terorizmus. Zadržali dvoch Britov
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
pred 2 dňami
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už budúci rok
Pentagón schválil dodávku rakiet Tomahawk Ukrajine. Trump bude mať posledné slovo
včera o 13:32
Pentagón schválil dodávku rakiet Tomahawk Ukrajine. Trump bude mať posledné slovo
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia zarobila počas vojny milióny. Kúpila si luxusný byt za 17-násobok ročného platu
včera o 16:32
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia zarobila počas vojny milióny. Kúpila si luxusný byt za 17-násobok ročného platu
VIDEO: V Mexiku vybuchol supermarket. Zomrelo 23 ľudí, medzi nimi aj viacero detí
dnes o 08:07
VIDEO: V Mexiku vybuchol supermarket. Zomrelo 23 ľudí, medzi nimi aj viacero detí
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
28. 10. 2025 16:54
REBRÍČEK: Európske krajiny sa topia v dlhoch. Slovensko nie je výnimkou
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
včera o 06:55
Nový typ peňazí na Slovensko príde už v blízkej budúcnosti. ECB prichádza s digitálnymi peňaženkami
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
dnes o 08:30
Novinár Vagovič: Maroš Žilinka môže byť vydierateľný. Podľa svedkov nosil do SIS konkrétne spisy (rozhovor)
V rozhovore Marek Vagovič hovorí o pripravovanej knihe, ktorá mapuje kariéru generálneho prokurátora Maroša Žilinku, jeho rozhodnutia aj vzťahy v prostredí prokuratúry.
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
pred 2 dňami
Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického“ keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
29. 10. 2025 12:00
Kaliňákova firma sídli u ľudí napojených na zbrojovku Grand Power, od ktorej chce kúpiť 20-tisíc pušiek pre vojakov
Marián Čekovský sa v zrelom veku vrátil na univerzitu. „Ak chceš omladnúť, choď študovať,“ hovorí (Rozhovor)
29. 10. 2025 6:30
Marián Čekovský sa v zrelom veku vrátil na univerzitu. „Ak chceš omladnúť, choď študovať,“ hovorí (Rozhovor)
Konsolidácia doľahne na všetkých Slovákov. Takto bude vyzerať v praxi (+PRÍKLADY)
28. 10. 2025 19:12
Konsolidácia doľahne na všetkých Slovákov. Takto bude vyzerať v praxi (+PRÍKLADY)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia