Trump hrozí vojenskou akciou v Nigérii, chce zastaviť „vraždenie kresťanov“
- Americký prezident Donald Trump v sobotu varoval, že Spojené štáty môžu vykonať vojenskú akciu proti islamistom, ktorí podľa neho v Nigérii vraždia kresťanov.
- Vládu krajiny vyzval, aby proti nim zasiahla, inak jej USA pozastavia pomoc.
- Trump už v piatok vyhlásil, že kresťania v Nigérii čelia „existenčnej hrozbe“ a obvinil tamojších moslimov, že ich masakrujú. Zároveň vyzval amerických kongresmanov, aby túto záležitosť prešetrili.
- Nigériu tiež vyhlásil za „krajinu vzbudzujúcu osobitné obavy“, čo je termín používaný ministerstvom zahraničných vecí pre štáty, kde dochádza k závažnému porušovaniu náboženskej slobody.
- Na Trumpove vyhlásenia v sobotu reagoval nigérijský prezident Bola Ahmed Tinubu, podľa ktorého označenie Nigérie ako nábožensky netolerantnej krajiny neodzrkadľuje realitu.
Citáty: „Ak nigérijská vláda bude naďalej tolerovať zabíjanie kresťanov, USA okamžite zastavia všetku pomoc a podporu Nigérii,“ napísal Trump, podľa ktorého môžu Spojené štáty vstúpiť do krajiny „so zbraňami v ruke“, aby vyhladili islamistov. Ministerstvu obrany nariadil, aby sa pripravilo na možnú akciu. „Ak zaútočíme, bude to rýchle, kruté,“ deklaroval.
„Náboženská sloboda a tolerancia sú základným princípom našej kolektívnej identity a vždy takými aj zostanú,“ povedal Tinubu. „Nigéria je proti náboženskému prenasledovaniu a nepodporuje ho. Nigéria je krajina s ústavnými zárukami ochrany občanov všetkých vierovyznaní,“ zdôraznil.
Širší kontext: Obavy z „genocídy kresťanov“ v Nigérii už predtým vyjadrili aj viacerí členovia amerického Kongresu. Odborníci však tvrdia, že tento naratív zakrýva zložitejšiu realitu v najľudnatejšom africkom štáte.
Nigéria je takmer rovnomerne rozdelená na sever s moslimskou väčšinou a prevažne kresťanský juh. Oblasti na severovýchode už viac ako 15 rokov sužujú násilnosti páchané islamistickou skupinou Boko Haram, pri ktorých zahynulo viac ako 40-tisíc ľudí a dva milióny museli opustiť svoje domovy.
Rozsiahle časti na severozápade, severe a v strede krajiny zasa terorizujú zločinecké gangy, ktoré útočia na dediny, zabíjajú a unášajú ich obyvateľov. Útočníci domy vyplienia a potom podpália bez zjavného náboženského motívu.
Často dochádza aj k stretom medzi prevažne moslimskými pastiermi a prevažne kresťanskými farmármi o pôdu a zdroje, najmä o vodu. Odborníci však tvrdia, že tento konflikt sa primárne týka územných nárokov.
