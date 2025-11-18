Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 18. novembra 2025 o 6:30
Čas čítania 0:29

Slovensko má štvrté najnižšie platy v EÚ. Zarobíme o 20-tisíc eur menej ako priemer

Slovensko má štvrté najnižšie platy v EÚ. Zarobíme o 20-tisíc eur menej ako priemer
Zdroj: FreeIMG, TASR/Henrich Mišovič

Priemerná ročná mzda v EÚ v roku 2024 stúpla na takmer 40-tisíc eur.

  • Priemerná ročná mzda v Európskej únii dosiahla v roku 2024 úroveň takmer 40-tisíc eur, čo predstavuje medziročný rast o 5,2 %, informuje Eurostat.
  • Slovensko sa podľa údajov Eurostatu nachádza v dolnej časti rebríčka spolu s krajinami strednej a východnej Európy.
  • Slováci v priemere zarobia 20-tisíc eur ročne, čo je o polovicu menej ako priemer EÚ.

Širší kontext: Najvyššie odmeňovanie hlási Luxembursko, Dánsko a Írsko, ktoré sa držia na čele európskej tabuľky. Naopak, Bulharsko, Grécko a Maďarsko vykazujú najnižšie ročné zárobky. Slovensko sa zaradilo pod úroveň štátov ako Španielsko, Taliansko či Slovinsko a zostáva pod priemerom Únie.

Rozdiely medzi členskými štátmi zostávajú výrazné a platy na západe Európy sú niekoľkonásobne vyššie než v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

eurostat
Zdroj: Eurostat

Súvisiace témy:
Platy Slovákov Správy z domova
