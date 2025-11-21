Mier Ukrajine tak reaguje na jeho vyjadrenie v relácii Na telo.
Organizátori protestov Mier Ukrajine spísali petíciu proti štátnemu tajomníkovi Igorovi Melicherovi (Smer-SD), ktorého nazvali vlastizradcom. Melicher v relácii Na telo vyhlásil, že by bolo v najlepšom záujme Slovenska, keby bola Ukrajina plne pod kontrolou Ruska. Doplnil, že ide o jeho osobný názor.
Na jeho vyjadrenie v relácii reagoval poslanec Tomáš Valášek (PS), podľa ktorého by Ukrajina pod ruským vplyvom bola katastrofou.
Organizátori zo združenia Mier Ukrajine tvrdia, že vyjadrenia Melichera sú v rozpore s bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky a jej všetkých občanov. Prítomnosť Ruska v susednej krajine by bola podľa nich pre Slovensko totálnou katastrofou a rozvrátila by Európu.