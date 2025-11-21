Kategórie
Katarína Jánošíková
dnes 21. novembra 2025 o 18:10
Čas čítania 0:24

Štátny tajomník obrany SR považuje Ukrajinu pod ruským vplyvom za správne riešenie. Mier Ukrajine žiada petíciou jeho odvolanie

Štátny tajomník obrany SR považuje Ukrajinu pod ruským vplyvom za správne riešenie. Mier Ukrajine žiada petíciou jeho odvolanie
Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Mier Ukrajine tak reaguje na jeho vyjadrenie v relácii Na telo.

Organizátori protestov Mier Ukrajine spísali petíciu proti štátnemu tajomníkovi Igorovi Melicherovi (Smer-SD), ktorého nazvali vlastizradcom. Melicher v relácii Na telo vyhlásil, že by bolo v najlepšom záujme Slovenska, keby bola Ukrajina plne pod kontrolou Ruska. Doplnil, že ide o jeho osobný názor.

Na jeho vyjadrenie v relácii reagoval poslanec Tomáš Valášek (PS), podľa ktorého by Ukrajina pod ruským vplyvom bola katastrofou.

Organizátori zo združenia Mier Ukrajine tvrdia, že vyjadrenia Melichera sú v rozpore s bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky a jej všetkých občanov. Prítomnosť Ruska v susednej krajine by bola podľa nich pre Slovensko totálnou katastrofou a rozvrátila by Európu.

petícia
Zdroj: Facebook-Mier Ukrajine
