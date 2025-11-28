Príspevok pôjde priamo odkázaným; úkony pracovníka dlhodobej starostlivosti uhradí zdravotné poistenie.
➔ Vláda v piatok mimoriadne rokuje o zákone, ktorý má zaviesť príspevok na pomoc pri odkázanosti tak, aby ho dostávala priamo odkázaná osoba.
➔ Odkázaný človek má sám rozhodnúť, či príspevok použije na neformálnu starostlivosť od príbuzných doma, alebo na formálne služby (ambulantné a terénne sociálne služby).
➔ Návrh vytvára novú pozíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti s rozšírenými ošetrovateľskými úkonmi, ktoré majú poisťovne hradiť z verejného zdravotného poistenia.
Kontext:
- Štát dnes vypláca príspevok na opatrovanie najmä osobe, ktorá sa o odkázaného stará (opatrovateľ), a sociálne služby zabezpečujú najmä obce podľa zákona o sociálnych službách. Navrhovaná zmena smeruje k tomu, aby peniaze dostal priamo odkázaný človek a mohol si vybrať formu pomoci.
- Dlhodobú starostlivosť na Slovensku dlhodobo rozdeľujú dva rezorty: zdravotníctvo (ošetrovateľské úkony hradené z verejného zdravotného poistenia) a sociálne veci (sociálne služby a príspevky).
- Zákon má nadobúdať účinnosť postupne: od 1. januára budúceho roka, od 1. júla 2026 a zvyšné časti od 31. decembra budúceho roka. Rezorty a poskytovatelia potrebujú čas na úpravu procesov, personálu a financovania, keďže návrh mení viacero zákonov a zavádza novú kvalifikovanú rolu v systéme starostlivosti.