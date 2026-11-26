V mnohých okresoch začalo snežiť už v priebehu noci.
Na takmer celom území Slovenska môže vo štvrtok snežiť. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Pre väčšinu okresov platí aj výstraha pred poľadovicou. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahu druhého stupňa pred snežením vydali meteorológovia len pre okres Bratislava. Snežiť by nemalo na krajnom východe SR a v okresoch Komárno a Nové Zámky.
„Miestami sa očakáva výskyt sneženia, pri ktorom spadne v priebehu 12 hodín desať centimetrov nového snehu. Výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb),“ priblížili odborníci.
Výstraha pred poľadovicou platí vo všetkých krajoch okrem Žilinského. Tvorba poľadovice predstavuje podľa SHMÚ potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako sú doprava, pohyb osôb či infraštruktúra.