V Bratislave sa rozmnožili potkany. Podľa deratizéra sa môžu do bytov dostať aj cez záchod

Podľa zákona musia samosprávy vykonávať deratizáciu dvakrát do roka.

Hlavné mesto Slovenska má problém s potkanmi v noci, ale aj cez deň. Zvýšený pohyb hlodavcov monitorujú hlavne v dierach pri bytovkách, pri stojiskách smetných košov či v pivniciach. Deratizér David Lukáčik upozorňuje, že sa môžu ľahko dostať aj do bytov, informuje RTVS.

„Videla som ich už aj naživo, ako v blízkosti domov pobehujú, relatívne niekedy aj v hojnom počte. Pri včerajšom rannom venčení sa mi stalo, že som videla, ako vrana zabíja potkana. Bolo to pri škôlke, doteraz tam leží,“ opísala svoju skúsenosť obyvateľka mestskej časti Bratislava-Petržalka pre RTVS.

Potkany sa môžu do bytov dostať cez stúpačku či záchod. „Ľudia mnohokrát zbytky potravín splachujú do WC, čo by nemali. Zbytky potravín nám idú do kanalizácie a potkan je dostatočne inteligentný a dôvtipný na to, aby zistil, odkiaľ prichádza do tej stoky tá potrava,“ informoval.

Nevedomé prikrmovanie

Podnety na pohyb potkanov riešia miestne úrady. Tie na miesto výskytu vyšlú pracovníka, ktorý nastaví nástrahu či zasype jamu. Podľa zástupcov mestských častí ľudia potkany často nevedomky prikrmujú.

„Mnohí si myslia v dobrej viere, že prikrmujú mačky, alebo túlavú zver v meste. Práve tie pozostatky nedajbože nejakej kuchynskej zmesi, ostávajú potom vo verejnom priestore a lákajú potkanov,“ uviedla vedúca oddelenie životného prostredia mestskej časti Bratislava-Dúbravka Mária Smiešková.

Samosprávy musia podľa zákona vykonávať deratizáciu dvakrát ročne. Proti hlodavcom sú účinné aj postreky či pasce. „Vykonávame aj mimoriadne zásahy. Tie sa vykonávajú na podnety obyvateľov alebo na nejaké zistenia. Alebo tam, kde vidíme, že treba tú účinnosť zvýšiť,“ dodala Smiešková.