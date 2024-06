MAPA: V Európe sa rýchlo šíria nebezpečné komáre. Prenášajú život ohrozujúcu horúčku

V Európe rastie počet prípadov chorôb prenášaných komármi.

Počet prípadov horúčky dengue a iných chorôb prenášaných komármi v Európe výrazne stúpa, keďže zmena klímy vytvára podmienky, ktoré napomáhajú šíreniu invazívnych komárov. V utorok to konštatovalo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) so sídlom v Štokholme.

Ázijský komár tigrovaný trápi najmä južnú Európu. Usadil sa v dovolenkármi obľúbenom Chorvátsku, Španielsku, Taliansku či Grécku. Spozorovali ho však aj vo Francúzsku a v strednej Európe vrátane Slovenska, informuje BBC.

„Vidíme, že existuje súvislosť medzi vyššími teplotami v lete, miernejšou zimou a šírením komárov do oblastí, kde sa doteraz nevyskytovali,“ povedala na tlačovej konferencii riaditeľka ECDC Andrea Ammonová.

Horúčka je život ohrozujúca

Horúčka dengue je život ohrozujúce vírusové ochorenie, ktoré šíria komáre v tropických a subtropických oblastiach. Do konca apríla WHO dostala správy o 7,6 milióna prípadoch z 90 krajín vrátane častí južnej Európy. Celkovo 3,4 milióna prípadov sa potvrdilo, viac ako 16-tisíc z týchto prípadov malo vážny priebeh a podľa WHO 3-tisíc bolo smrteľných.