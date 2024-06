Potápanie bez poistenia ťa môže vyjsť poriadne draho. V prípade nehody môžeš zaplatiť tisícky eur

Čo sa deje: Potápanie bez poistenia ťa môže v prípade nehody vyjsť na niekoľko tisíc eur.

Potápanie môže dovolenkárov bez cestovného poistenia s krytím potápačských nehôd v prípade nepríjemnej udalosti vyjsť na niekoľko tisíc eur.

Za istých okolností poisťovne dokonca môžu poistenie odmietnuť.

Pri potápaní poisťovne rozlišujú, či ide o rekreačný, rizikový, alebo extrémny šport. Poisťovne vo svojich poistných podmienkach nepredpisujú, aké vybavenie na potápanie je potrebné. Neuvádzajú ani vek potápača.

Prečo je to dôležité: Liečba zranení spôsobených potápaním môže byť veľmi drahá, najmä v zahraničí. Náklady na lekársku starostlivosť, prevoz do nemocnice, hospitalizáciu a ďalšie zdravotné výdavky môžu rýchlo narásť na tisíce eur.

Citát: „Pre všetky poisťovne je rekreačné potápanie s použitím dýchacieho prístroja poistiteľným športom, ale iba za predpokladu, že poistený je držiteľom potápačskej licencie. Pokiaľ takéto oprávnenie nemá, je pre neho potápanie nepoistiteľné,“ uviedol odborný garant zo spoločnosti Universal maklérsky dom Pavol Michalec.

Širší kontext: Pri prístrojovom potápaní sú podľa spoločnosti štandardne poistené liečebné náklady, v tomto prípade aj pre prípad potápačskej nehody, ako aj náklady na prípadnú repatriáciu.

„Poisťovne však majú podmienku, čo sa týka hĺbky ponoru. Väčšinou je to do desiatich, resp. 20 metrov pod hladinou, čo sa ešte považuje za rekreačný šport. Pri väčších hĺbkach je už potápanie športom rizikovým,“ dodal Michalec s tým, že podmienkou môže byť aj dozor inštruktora.

Na všetky ponory s prístrojom je podľa spoločnosti potrebný aspoň základný kurz potápania OWD (Open Water Diver), ktorý oprávňuje ponory do hĺbky 18 metrov. V niektorých letoviskách je podľa Michalca možné ponoriť sa do hĺbky ôsmich až deviatich metrov v sprievode inštruktora aj bez tejto licencie, avšak len po podpise reverzu. „Aj takýto ponor však môže byť krytý cestovným poistením, keďže ako ponor do hĺbky menšej ako desať metrov je považovaný za rekreačný šport,“ vysvetlil.



Postihnutého je v prípade nehody pri potápaní potrebné okamžite ošetriť 100-percentným kyslíkom a čo najrýchlejšie ho dostať do prostredia s takým tlakom, akému bol vystavený počas ponoru. Slúži na to hyperbarická komora, v ktorej môže potrebný pobyt stáť podľa spoločnosti aj niekoľko tisíc eur.



„Keď k tomu pripočítame náklady na prepravu do nemocnice, do hyperbarickej komory, náklady na lieky a pobyt v nemocnici, ako aj prípadnú repatriáciu do vlasti, môže sa výška liečebných nákladov vyšplhať na niekoľko desiatok tisíc eur, ktoré bude musieť poškodený alebo jeho rodina v prípade, že nemá cestovné poistenie s krytím potápačských nehôd, uhradiť z vlastných peňazí,“ uzavrel Michalec.

