Cena mäsa na Slovensku môže klesnúť. Má to však jeden háčik

Zákaz vývozu bravčoviny do Číny môže negatívne ovplyvniť slovenský trh.

Zákaz vývozu bravčového mäsa z EÚ do Číny by mohol negatívne ovplyvniť slovenských chovateľov a spracovateľov. Hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Veronika Daničová o tom informuje v súvislosti s oznámením Číny o antidumpingovom vyšetrovaní dovozu bravčového mäsa a jeho vedľajších produktov z EÚ.

„Obmedzenie vývozu bravčového mäsa z EÚ do Číny môže negatívne ovplyvniť náš domáci trh tak, že niektoré členské štáty EÚ (Španielsko, Dánsko, Holandsko, Nemecko, Francúzsko) vyvážajú do Číny značné množstvo bravčového mäsa. Ak by prišlo k obmedzeniu, či dokonca k ukončeniu vývozu, museli by nájsť nové trhy, aj za nižšie ceny, len aby umiestnili svoju produkciu. Toto by mohlo negatívne ovplyvniť slovenských chovateľov a spracovateľov, ktorí nebudú schopní konkurovať v prípade enormnému pretlaku produkcie na vnútornom trhu,“ spresnila.

Podľa Daničovej slov môže trvať dlhší čas, kým v spomínaných členských štátoch klesnú počty ošípaných a produkcia bravčového mäsa natoľko, že sa nebude vytvárať prebytok komodity na európskom trhu.

„Hoci Slovensko nevyváža bravčové mäso do Číny, môžeme hovoriť o nepriamom negatívnom dopade. Slovensko je v celoeurópskom aj celosvetovom meradle veľmi malý producent bravčového mäsa. Naša produkcia bravčoviny ani zďaleka nepokrýva domácu spotrebu. Avšak ceny jatočných ošípaných sa odvíjajú od cien veľkých producentov v rámci EÚ, ktorá je najväčším svetovým vývozcom tejto komodity, a Čína je najväčším svetovým dovozcom,“ dodala hovorkyňa agrorezortu.

Aj podľa slov výkonnej riaditeľky Slovenského zväzu spracovateľov mäsa Evy Forrai môže zákaz vývozu bravčového mäsa do Číny spôsobiť na trhoch v EÚ stagnáciu alebo mierny pokles jeho ceny.

„V prípade poklesu ceny bravčového mäsa by táto situácia nepriaznivo postihla hlavne slovenské bitúnky, ako aj slovenských spracovateľov. Tí prioritne spracovávajú čerstvé mäso z domácej produkcie, a to možno ešte s výraznejším cenovým rozdielom v porovnaní s bravčovým mäsom zo zahraničia. Tým by cenová konkurencieschopnosť slovenských výrobcov výrazne poklesla,“ podčiarkla Forrai.