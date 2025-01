Donald Trump zverejnil mapu USA s 51 štátmi vrátane Kanady: Mnohým ľuďom v Kanade by sa to páčilo, vyhlásil

„Mnohým ľuďom v Kanade by sa páčilo byť 51. štátom. Spoločne by to bol skvelý štát!!!“ vyhlásil Trump.

Zvolený americký prezident Donald Trump po oznámení rezignácie kanadského premiéra Justina Trudeaua navrhol, aby sa Kanada pripojila k Spojeným štátom. Na sociálnych dnes ráno dokonca uverejnil obrázok mapy USA s 51 štátmi, vrátane Kanady.

„Ak by sa Kanada spojila s USA, neexistovali by žiadne clá, dane by sa výrazne znížili a (Kanaďania) by boli v úplnom bezpečí pred hrozbou zo strany ruských a čínskych lodí, ktoré okolo nich neustále krúžia,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.

Trump si zo susednej krajiny uťahuje od stretnutia s Trudeauom, ktoré sa konalo 29. novembra v jeho rezidencii Mar-a-Lago na Floride. Vopred neohlásená schôdzka sa uskutočnila po tom, ako Trump pohrozil, že zavedie 25-percentné clo na všetok kanadský tovar. Ako dôvod uviedol, že Kanada nedokáže vyriešiť problémy s drogami, migráciou na hraniciach s USA a obchodný deficit 100 miliárd dolárov.

Trumpove poznámky vyvolali v Ottawe rozhorčenie a viacerí ich označili za nevkusné a ponižujúce.



Podobné výroky Trump adresoval aj Paname a Grónsku. Podľa Trumpa by mali USA znovu získať Panamský prieplav pod svoju správu a odkúpiť Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánskeho kráľovstva.

Kanada sa k USA nepripojí „ani omylom“

Odchádzajúci kanadský premiér Justin Trudeau na Trumpové slová reagoval vyhlásením, že Kanada sa k USA nepripojí „ani omylom“ a nestane sa ich 51. štátom.



„Kanada sa nestane súčasťou USA ani omylom. Pracujúci a komunity v oboch našich krajinách majú obrovský prospech z toho, že naše krajiny sú si navzájom najväčšími obchodnými a bezpečnostnými partnermi,“ povedal Trudeau, ktorý svoju rezignáciu na post kanadského premiéra oznámil v pondelok prostredníctvom sociálnej platformy X po sporoch v strane.



Trump niekoľko hodín predtým vyhlásil, že na pripojenie Kanady k USA použije „ekonomický nátlak“. Urobil tak počas tlačovej konferencie vo svojej rezidencii Mar-a-Lago na Floride. Zároveň odmietol vylúčiť použitie vojenskej sily na získanie Panamy, hoci v prípade Kanady jej použitie vylúčil.



„Kanada a Spojené štáty by boli fakt niečo. Zbavili by sme sa umelo nakreslenej čiary a keď sa pozriete na to, ako to vyzerá, bolo by to omnoho lepšie pre národnú bezpečnosť,“ vyhlásil Trump a dodal, že USA nepotrebujú dovážať autá z Kanady, pretože by ich „radšej vyrábal v Detroite“.