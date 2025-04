Po Andrejovi Dankovi kritikou na transakčnú daň nešetrí ani prezident.

Transakčná daň má množstvo nedostatkov a u obyvateľov Slovenska vyvoláva veľkú nevôľu. Ďalším negatívom pre krajinu sú aj zavedené clá na export všetkých tovarov a služieb z EÚ do Spojených štátov, ktoré zasiahnu najmä automobilový priemysel. Uviedol to v sobotu prezident SR Peter Pellegrini v relácii STVR Sobotné dialógy.



„Po jedenástich dňoch neviem vyhodnotiť či transakčná daň plní alebo neplní účel, ale po jedenástich dňoch viem vyhodnotiť, že vyvoláva veľké napätie a nevôľu obyvateľov, pretože akákoľvek daň musí dávať ľuďom logiku, musí sa vedieť, či je to daň zo zisku alebo je to daň z obratu alebo je to daň z pridanej hodnoty (DPH). Najväčší problém transakčnej dane je, že tým, ktorí ju platia, nedáva absolútnu logiku a nechápu, prečo by ju len z toho, že presúvajú peniaze z účtu na účet alebo platia za niečo, čo kúpili, že by mali z toho platiť daň,“ povedal Pellegrini.