Citát: „Vráťme sa k dodržiavaniu medzinárodného práva a poďme hľadať aj komunikáciu s Ruskou federáciou. Musíme nájsť nejaký spôsob spolupráce a možno aj odpustenia si toho všetkého, čo sa udialo,“ povedal Blanár, podľa ktorého je Rusko svetová veľmoc a stály člen Bezpečnostnej rady OSN.

Širší kontext: Blanár v nedeľnej diskusnej relácii STVR O päť minút 12 povedal, že konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou nemá vojenské riešenie a podobným konfliktom by sa malo predchádzať diplomatickými prostriedkami a dodržiavaním medzinárodného práva.



Na článok následne reagoval Sybiha, ktorý šéfa slovenskej diplomacie priamo oslovil. „Juraj, ruský pocit beztrestnosti je hlavnou príčinou zločinov Ruska. Je naivné očakávať, že zločinec prestane, ak sa jeho zločin namiesto potrestania odpustí. Naopak, Rusko udrie aj na druhé líce. A tí, ktorí v tejto vojne nikoho nestratili, nemajú právo robiť takéto vyhlásenia,“ deklaroval Sybiha.

Juraj, Russia's sense of impunity is the root cause of its crimes. It's naive to expect a criminal to stop if their crime is forgiven instead of punished. Russia will hit your other cheek as well. And those who have lost no one in this war have no right to make such statements. pic.twitter.com/ALLzGT6ugP