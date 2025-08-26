Kategórie
Jakub Paulík
dnes 26. augusta 2025 o 18:34
Čas čítania 0:13

Tragédia na Slovakia Ringu: Na pretekárskej dráhe zomrel 30-ročný motorkár

Kategória:
Slovensko
Tragédia na Slovakia Ringu: Na pretekárskej dráhe zomrel 30-ročný motorkár
Zdroj: Polícia SR - Trnavský kraj

Prípadom sa zaoberá polícia.

V Dunajskej Strede došlo k tragickej nehode. Na pretekárskej dráhe v obci Orechová Potôň zomrel počas pretekov 30-ročný motocyklista.

Podľa polície muž z neznámych príčin spadol z motorky a následne doňho narazil ďalší pretekár. Utrpel vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol.

„Policajti príčiny a okolnosti tragickej udalosti preverujú v súvislosti s prečinom usmrtenia,“ uviedla polícia.

