Prípadom sa zaoberá polícia.
V Dunajskej Strede došlo k tragickej nehode. Na pretekárskej dráhe v obci Orechová Potôň zomrel počas pretekov 30-ročný motocyklista.
Podľa polície muž z neznámych príčin spadol z motorky a následne doňho narazil ďalší pretekár. Utrpel vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol.
„Policajti príčiny a okolnosti tragickej udalosti preverujú v súvislosti s prečinom usmrtenia,“ uviedla polícia.
