Zelenskyj tvrdí, že Rusko pri Pokrovsku zhromažďuje vojakov.
- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že Rusko zhromažďuje jednotku so 100-tisíc vojakmi blízko mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, ktorú si Rusko nárokuje ako svoje územie.
- Ukrajinské jednotky sú však podľa neho pripravené a situáciu majú pod kontrolou.
- Ako dodal, ukrajinské sily vytláčajú ohniská ruských vojakov z pohraničnej Sumskej oblasti na severovýchode krajiny.
Citát: „Dochádza k hromadeniu a koncentrácii nepriateľa. Až 100-tisíc – toľko máme k dnešnému ránu. V každom prípade pripravujú útočné akcie,“ povedal Zelenskyj zástupcom médií.
Širší kontext: Pokrovsk je banské mesto na juhu východoukrajinskej Doneckej oblasti a pred vojnou mal približne 60-tisíc obyvateľov. Po mesiacoch obliehania a neustáleho ostreľovania ich v meste zostalo len niekoľko. Ruským jednotkám sa však doposiaľ tento strategicky dôležitý dopravný uzol dobyť nepodarilo.
Ukrajinský prezident zároveň v piatok vyzval na urýchlenie dodávok amerických zbraní, ktoré pre Kyjev nakúpili ďalšie členské krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO).
Prečítaj si aj tieto články: