Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 30. augusta 2025 o 9:07
Čas čítania 0:36

Zelenskyj varuje: Rusko zhromažďuje na východe Ukrajiny 100-tisíc vojakov

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zelenskyj varuje: Rusko zhromažďuje na východe Ukrajiny 100-tisíc vojakov
Zdroj: TASR/AP

Zelenskyj tvrdí, že Rusko pri Pokrovsku zhromažďuje vojakov.

  • Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že Rusko zhromažďuje jednotku so 100-tisíc vojakmi blízko mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, ktorú si Rusko nárokuje ako svoje územie
  • Ukrajinské jednotky sú však podľa neho pripravené a situáciu majú pod kontrolou.
  • Ako dodal, ukrajinské sily vytláčajú ohniská ruských vojakov z pohraničnej Sumskej oblasti na severovýchode krajiny.

Citát: „Dochádza k hromadeniu a koncentrácii nepriateľa. Až 100-tisíc – toľko máme k dnešnému ránu. V každom prípade pripravujú útočné akcie,“ povedal Zelenskyj zástupcom médií.

Širší kontext: Pokrovsk je banské mesto na juhu východoukrajinskej Doneckej oblasti a pred vojnou mal približne 60-tisíc obyvateľov. Po mesiacoch obliehania a neustáleho ostreľovania ich v meste zostalo len niekoľko. Ruským jednotkám sa však doposiaľ tento strategicky dôležitý dopravný uzol dobyť nepodarilo.

Ukrajinský prezident zároveň v piatok vyzval na urýchlenie dodávok amerických zbraní, ktoré pre Kyjev nakúpili ďalšie členské krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO).

Prečítaj si aj tieto články:

29. augusta 2025 o 10:54 Čas čítania 0:47 Európski lídri zvažujú 40-kilometrovú nárazníkovú zónu medzi Ukrajinou a Ruskom. Cieľom je prímerie Európski lídri zvažujú 40-kilometrovú nárazníkovú zónu medzi Ukrajinou a Ruskom. Cieľom je prímerie
27. augusta 2025 o 14:04 Čas čítania 0:52 Putin je ochotný rokovať so Zelenským pod jednou podmienkou. Podľa Kremľa sa tak skoro nestretnú Putin je ochotný rokovať so Zelenským pod jednou podmienkou. Podľa Kremľa sa tak skoro nestretnú
21. augusta 2025 o 19:15 Čas čítania 1:09 Toto sú požiadavky Putina: Ukrajina sa musí vzdať Donbasu a zostať neutrálna, zistilo Reuters Toto sú požiadavky Putina: Ukrajina sa musí vzdať Donbasu a zostať neutrálna, zistilo Reuters
Zelenskyj
Zdroj: TASR/AP
Objektívne spravodajstvo v jazyku, ktorému rozumieš
Niekedy je náročné rozlíšiť pravdivé informácie a hoaxy.
Naším cieľom je preto prinášať ti overené a presné informácie a vysvetliť zložité témy tak, aby si im jasne porozumel/-a.
Objektívne správy sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Putin Rusko Správy zo sveta Vladimir Putin Vojna na Ukrajine Volodymyr Zelenskyj
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
pred 4 dňami
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 2 hodinami
Slovensko zasiahnu prudké dažde. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapy)
Slovensko zasiahnu prudké dažde. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapy)
pred 2 dňami
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
pred 2 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
pred hodinou
Zelenskyj varuje: Rusko zhromažďuje na východe Ukrajiny 100-tisíc vojakov
Zelenskyj varuje: Rusko zhromažďuje na východe Ukrajiny 100-tisíc vojakov
pred 2 dňami
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
pred 2 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
pred 2 dňami
VIDEO: Ľudia v Senici vypískali vládu. Dav skandoval: „Dosť bolo Fica“
VIDEO: Ľudia v Senici vypískali vládu. Dav skandoval: „Dosť bolo Fica“
pred 4 dňami
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 2 dňami
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
včera o 12:13
Štyri chaty vo Vysokých Tatrách majú nových nájomcov. Končí aj dlhoročný legendárny chatár Beránek
Štyri chaty vo Vysokých Tatrách majú nových nájomcov. Končí aj dlhoročný legendárny chatár Beránek
pred 3 dňami
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
22. 8. 2025 13:05
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
pred 2 dňami
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
23. 8. 2025 12:21
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
6. 8. 2025 8:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
pred 2 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Lifestyle news
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie pred hodinou
Voda drahšia ako víno? Reštaurácia si za fľašu „luxusnej minerálky“ pýta 22 eur včera o 17:33
Prvý záber z filmu Star Wars: Starfighter je tu. Aké ďalšie hviezdy sa pridali k Ryanovi Goslingovi? včera o 16:41
Selena Gomez si pred svadbou užila rozlúčku so slobodou. S priateľmi oslavovala v Mexiku včera o 15:01
Nový album Sabriny Carpenter je tu: „Man’s Best Friend“ prichádza aj s novým videoklipom včera o 12:01
Miley Cyrus prepísala históriu. Stala sa prvou tvárou módneho domu Maison Margiela pred 2 dňami
VIDEO: Po prehre na US Open stratila nervy. Lotyška čelí kritike za rasistický výrok voči súperke pred 2 dňami
Ariana Grande oznámila turné. Pridala aj európsku zastávku pred 2 dňami
Nový seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby prestali šikanovať hercov pred 2 dňami
Zahraničie Všetko
Silné búrky zasiahli sever Talianska. Dovolenkárom skomplikovalo plány extrémne počasie
pred 11 minútami
Silné búrky zasiahli sever Talianska. Dovolenkárom skomplikovalo plány extrémne počasie
Nepriaznivé počasie sužuje sever Talianska.
Ryanair povzbudzuje zamestnancov, aby kontrolovali batožinu. Za odhalenie nadrozmernej tašky im zvýši odmenu
pred 3 hodinami
Ryanair povzbudzuje zamestnancov, aby kontrolovali batožinu. Za odhalenie nadrozmernej tašky im zvýši odmenu
Ruská horolezkyňa uviazla sama na vrchole hory. Jej záchrana sa skončila tragédiou
včera o 06:38
Ruská horolezkyňa uviazla sama na vrchole hory. Jej záchrana sa skončila tragédiou
Ženícha zastrelila jeho švagriná. Svadobná tradícia v Turecku sa zmenila na smrteľný incident
včera o 18:02
Ženícha zastrelila jeho švagriná. Svadobná tradícia v Turecku sa zmenila na smrteľný incident
Slovák znásilnil svoju 12-ročnú neter s mentálnym postihnutím. Tvrdí, že ho provokovala
pred 2 dňami
Slovák znásilnil svoju 12-ročnú neter s mentálnym postihnutím. Tvrdí, že ho provokovala
Na Európu sa rútia pozostatky hurikánu. Zasiahnu aj Slovensko
pred 3 dňami
Na Európu sa rútia pozostatky hurikánu. Zasiahnu aj Slovensko
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
24. 9. 2024 18:40
Šišoláková z 360°: V STVR mi oznámili, že nemám opúšťať kanceláriu, kým nepodpíšem výpoveď (Rozhovor)
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
19. 8. 2025 6:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia