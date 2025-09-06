Kategórie
Natália Mišániová
dnes 6. septembra 2025 o 15:13
Čas čítania 0:33

Chaos na bratislavskom letisku: Dovolenkári na odlet čakajú už vyše 18 hodín

Chaos na bratislavskom letisku: Dovolenkári na odlet čakajú už vyše 18 hodín
Zdroj: Google Mapy

Cestovné kancelárie odporúčajú žiadať o kompenzácie priamo od aerolínií.

Na bratislavskom letisku počas víkendu hlásili výrazné zdržania pri letoch do Egypta a Turecka. Cestujúci smerujúci do Marsa Alam čakajú na odlet od piatkového večera, keď sa lietadlo spoločnosti Air Cairo muselo krátko po štarte pre technickú poruchu vrátiť späť. Odlet bol najnovšie presunutý na sobotu popoludní, informujú tvnoviny.sk. Dovolenkári mali odletieť včera (5.9.) o 21:15, no namiesto toho pravdepodobne ich lietadlo odíde až dnes (6.9.) o 17:00.

Cestovná kancelária Čedok zabezpečila pre rodiny s deťmi ubytovanie a všetkým poskytla vouchery na občerstvenie. Asociácia cestovných kancelárií odporúča cestujúcim uplatniť si nárok na kompenzáciu priamo u leteckej spoločnosti alebo cestovky.

Oveľa kratšie čakanie zažili dovolenkári do Antalye. Ich let so spoločnosťou Tailwind Airlines mal odštartovať v sobotu skoro ráno (3:12), no nakoniec vzlietol až krátko po poludní (12:10). Podľa letiska nesie za takéto situácie zodpovednosť vždy samotná letecká spoločnosť.

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: Letisko Bratislava
Náhľadový obrázok: Letisko Bratislava
Koalícia zvažuje zrušenie niektorých štátnych sviatkov. Potvrdil to koaličný poslanec Richard Glück
včera o 18:46
Koalícia zvažuje zrušenie niektorých štátnych sviatkov. Potvrdil to koaličný poslanec Richard Glück
Zmena by mohla byť súčasťou balíka konsolidačných opatrení, ktoré má vláda predstaviť v najbližších týždňoch.
Analýza vakcín nie je prioritou. Existujú dôležitejšie témy, zdôrazňuje premiér Fico
pred 2 hodinami
Analýza vakcín nie je prioritou. Existujú dôležitejšie témy, zdôrazňuje premiér Fico
Občania Slovenska dnes rozhodujú v doplňujúcich voľbách. Volia si starostov a poslancov zastupiteľstiev
dnes o 10:41
Občania Slovenska dnes rozhodujú v doplňujúcich voľbách. Volia si starostov a poslancov zastupiteľstiev
Na východe Slovenska hrozia silné búrky. SHMÚ vydal výstrahy prvého stupňa (+mapa)
dnes o 11:24
Na východe Slovenska hrozia silné búrky. SHMÚ vydal výstrahy prvého stupňa (+mapa)
SNS nesúhlasí so slovenskou podporou vstupu Ukrajiny do EÚ. Fica vyzýva na prehodnotenie postoja
dnes o 13:31
SNS nesúhlasí so slovenskou podporou vstupu Ukrajiny do EÚ. Fica vyzýva na prehodnotenie postoja
Aká bude tohtoročná zima? Severnú Ameriku zasiahnu kruté mrazy, Európa si na sneh počká do začiatku roka
dnes o 09:14
Aká bude tohtoročná zima? Severnú Ameriku zasiahnu kruté mrazy, Európa si na sneh počká do začiatku roka
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
9. 8. 2025 16:50
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie
USA ukončia vojenskú pomoc krajinám susediacim s Ruskom. Európa má podľa Trumpa prevziať zodpovednosť
pred hodinou
USA ukončia vojenskú pomoc krajinám susediacim s Ruskom. Európa má podľa Trumpa prevziať zodpovednosť
dnes o 13:02
AKTUÁLNE: Zelenskyj vyzval Putina na stretnutie v Kyjeve. Ruský prezident prejavil záujem o rokovanie
dnes o 06:39
V KDR vypukla epidémia. Stihla si už vyžiadať 15 obetí
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je

