Z viacerých budov naprieč mestom tiež hlásia požiare.
Reportéri agentúry AP po veľkom ruskom útoku na Kyjev v noci na nedeľu hlásia, že zo strechy budovy, kde sídli ukrajinská vláda, stúpa dym. Zatiaľ nie je jasné, či ide o dôsledok priameho ruského zásahu, informuje TASR.
Pokiaľ by sa potvrdilo, že Rusko zaútočilo na budovu ukrajinskej vlády, išlo by o eskaláciu ruskej leteckej kampane voči cieľom v hlavnom meste Ukrajiny, konštatuje AP. Rusko sa doteraz vyhýbalo útokom na vládne budovy v centre mesta.
Po nočnom útoku ruských dronov v Kyjeve zahynuli dvaja ľudia vrátane ročného dieťaťa a 11 ďalších sa zranilo. Z viacerých budov naprieč mestom tiež hlásia požiare.
Prečítaj si aj tieto články:
Update: The building on fire in the center of Kyiv is the building where the Cabinet of Ministers' offices are located. Reportedly, the fire is spreading on the floor where the Prime Minister has her office.— Natalka (@NatalkaKyiv) September 7, 2025
After a Russian terrorist attack, a government building is on fire… pic.twitter.com/Gxbgt4gu1V