Automobilka Jaguar Land Rover opäť posunula termín obnovenia výroby po nedávnom kybernetickom incidente. V utorok 16. septembra vedenie automobilky informovalo, že prerušenie výroby predĺžila do 24. septembra. Podľa najnovších informácií vedenie spoločnosti potvrdilo, že výroba zostane pozastavená minimálne do 1. októbra.
Manažérka komunikácie závodu v Nitre Katarína Chlebová 16. septembra skonštatovala, že automobilka nepretržite pracuje na obnovení svojich globálnych aplikácií kontrolovaným a bezpečným spôsobom. Predĺženie prerušenia výroby zdôvodnila pokračujúcou forenznou analýzou incidentu.
„Zároveň zvažujeme jednotlivé fázy kontrolovaného opätovného spustenia prevádzok, čo si vyžiada určitý čas,“ povedala.
Výrobu automobilky Jaguar Land Rover narušil rozsiahly kybernetický útok koncom augusta. Firma musela vypnúť svoje systémy, aby minimalizovala rozsah škôd.
