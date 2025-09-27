Kategórie
dnes 27. septembra 2025 o 9:40
Čas čítania 0:37

Zuzana Čaputová o novele ústavy: Je to politický kalkul, prezlečený za ochranu hodnôt

Kategória:
Slovensko
Zuzana Čaputová o novele ústavy: Je to politický kalkul, prezlečený za ochranu hodnôt
Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Novela ústavy sa podľa Čaputovej nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti.

  • Novela Ústavy SR, ktorá bola v piatok v parlamente schválená, sa nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti. Na sociálnej sieti to uviedla bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová.
  • Zároveň tvrdí, že jediným motívom, pre ktorý vznikla, je politický kalkul

Citát: „Prezlečený za ochranu hodnôt a strach, resp. potreba chrániť pred hrozbou,“ dodala exprezidentka.

Širší kontext: Zdôraznila, že strach ako radca je cestou k nešťastiu. Tentoraz podľa jej slov k nešťastiu mnohých ľudí s inakosťou, ktorým táto novela okrem iného hovorí, že sú hrozbou, ktorá si vyžiadala až zmenu ústavy.


Žiada neriadiť sa strachom. „Skúsme sa nebáť. Inakosti a ani dôsledkov nezmyselných hrádzí, ktoré nás od seba zase iba vzďaľujú,“ vyzvala.

Parlament v piatok schválil vládnu novelu Ústavy SR. Zakotvia sa tak do nej dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces.

Domov
Zdieľať
Diskusia