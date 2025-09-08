Kategórie
Aneta Gospičová
dnes 8. septembra 2025 o 17:59
Čas čítania 0:29

OMV spúšťa rozsiahle prepúšťanie. O prácu príde až 2 000 zamestnancov, zmeny sa dotknú aj Slovenska

Kategória:
Slovensko
OMV spúšťa rozsiahle prepúšťanie. O prácu príde až 2 000 zamestnancov, zmeny sa dotknú aj Slovenska
Zdroj: OMV

OMV tvrdí, že škrty prebehnú „sociálne únosným spôsobom“ a zamestnancom ponúkne sociálny plán.

Energetická spoločnosť OMV pripravuje škrty v zamestnaní. V rámci úsporného programu Revo plánuje firma zrušiť až 2 000 pracovných miest po celom svete. Opatrenia sa dotknú Rakúska, Rumunska, Nemecka a aj bratislavskej pobočky, informoval rakúsky denník Kurier.

V Rakúsku plánuje firma zrušiť približne 400 pozícií zo 5 400 zamestnancov, najmä v administratíve a finančnom úseku. Škrty sa dotknú aj rumunskej Petrom, bavorskej rafinérie Burghausen a slovenského bratislavského centra. Presný počet pozícií na Slovensku nie je známy.

OMV tvrdí, že škrty prebehnú „sociálne únosným spôsobom“ a zamestnancom ponúkne sociálny plán. Program má byť uzavretý do roku 2027. Rakúsky minister Wolfgang Hattmannsdorfer upozornil, že prepúšťanie musí byť sociálne únosné a vedenie OMV má svoje plány detailne vysvetliť.

Prečítaj si aj tieto články:

7. septembra 2025 o 10:48 Čas čítania 0:52 Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové Vodiči na Slovensku si budú musieť zvyknúť na nové spoplatnené úseky. Súčasťou zmien bude aj tunel Višňové
1. septembra 2025 o 10:31 Čas čítania 0:18 AKTUÁLNE: D1 na severe Slovenska úplne uzavreli z dôvodu dopravnej nehody. Polícia zverejnila obchádzku AKTUÁLNE: D1 na severe Slovenska úplne uzavreli z dôvodu dopravnej nehody. Polícia zverejnila obchádzku
1. septembra 2025 o 6:23 Čas čítania 1:12 Slováci si opäť priplatia. Ceny lístkov v regionálnej autobusovej doprave na východe sa zvyšujú Slováci si opäť priplatia. Ceny lístkov v regionálnej autobusovej doprave na východe sa zvyšujú
Čerpacia stanica OMV v Bratislave. Ilustračná fotografia.
Čerpacia stanica OMV v Bratislave. Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Pavel Neubauer
