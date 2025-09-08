OMV tvrdí, že škrty prebehnú „sociálne únosným spôsobom“ a zamestnancom ponúkne sociálny plán.
Energetická spoločnosť OMV pripravuje škrty v zamestnaní. V rámci úsporného programu Revo plánuje firma zrušiť až 2 000 pracovných miest po celom svete. Opatrenia sa dotknú Rakúska, Rumunska, Nemecka a aj bratislavskej pobočky, informoval rakúsky denník Kurier.
V Rakúsku plánuje firma zrušiť približne 400 pozícií zo 5 400 zamestnancov, najmä v administratíve a finančnom úseku. Škrty sa dotknú aj rumunskej Petrom, bavorskej rafinérie Burghausen a slovenského bratislavského centra. Presný počet pozícií na Slovensku nie je známy.
OMV tvrdí, že škrty prebehnú „sociálne únosným spôsobom“ a zamestnancom ponúkne sociálny plán. Program má byť uzavretý do roku 2027. Rakúsky minister Wolfgang Hattmannsdorfer upozornil, že prepúšťanie musí byť sociálne únosné a vedenie OMV má svoje plány detailne vysvetliť.
