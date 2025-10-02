Vrchol sezóny sa môže posunúť o pár mesiacov.
Očkovanie proti chrípke pomáha predchádzať vzniku závažných kardiovaskulárnych komplikácií vrátane infarktu a cievnej mozgovej príhody. Zhodli sa na tom zástupcovia Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS) na štvrtkovej tlačovej konferencii. Varujú, že chrípková sezóna môže prísť v tomto roku skôr.
„Tohtoročná chrípková sezóna, ktorá sa na južnej pologuli pomaly končí, patrila k najzávažnejším za posledných päť rokov. Mala nezvyčajne skorý nástup, rýchlo sa šírila a zaznamenala rozsiahly prenos v komunite. Až 90 percent pacientov hospitalizovaných v Austrálii s chrípkou nebolo zaočkovaných,“ uviedla prezidentka SEVS Zuzana Krištúfková. Upozornila, že chrípková sezóna na Slovensku môže prísť skôr - vrchol sa namiesto februára očakáva už koncom decembra alebo v januári.
Ozrejmila, že najčastejšie prenášajú vírus hlavne deti, keďže sa rýchlo šíri najmä v kolektívoch. Zdôrazňuje, že najúčinnejším prostriedkom, ako sa chrániť pred vírusmi chrípky, respiračným syncyciálnym vírusom a ochorením COVID-19, je očkovanie. „Keďže vírus z línie Yamagata, ktorého kmeň bol súčasťou štvorvalentných vakcín, prestal cirkulovať, už nie je dôvod ho dávať do chrípkovej vakcíny a znovu máme trojvalentné vakcíny,“ objasnila Krištúfková. Dodala, že očkovať by sa mali prednostne seniori, chronicky chorí ľudia, tehotné ženy, deti a zdravotnícki pracovníci.
Na Slovensku sa proti chrípke očkuje iba 5,2 % ľudí
Predsedníčka sekcie preventívna kardiológia SKS Ivana Šoóšová vysvetlila, že infekčné vírusové ochorenia môžu vyvolať poruchy srdcového svalu alebo jeho obalu, mozgovú príhodu, zhoršenie srdcového zlyhávania či krvné zrazeniny v cievach.
„Riziko infarktu je hlavne v prvých troch až siedmich dňoch infekcie 6- až 17-násobne vyššie,“ podotkla. Doplnila, že vakcinácia je už aj v odporúčaniach Európskej kardiologickej spoločnosti a patrí medzi postupy pri liečbe srdcového zlyhávania, prevencii aj manažmente koronárnych syndrómov.
Podľa prezidenta SKS Milana Luknára vakcíny proti chrípke redukujú riziko samotnej chrípkovej infekcie o 60 percent. „Očkované osoby majú o 30 percent nižší výskyt veľkých kardiovaskulárnych príhod,“ objasnil.
Rovnako pacienti, ktorí boli zaočkovaní proti chrípke, majú podľa kardiológa nižšie riziko úmrtia na postihnutie srdca a takisto nižší výskyt akútneho infarktu myokardu. „Chrípka je častá a vracia sa každý rok v novom šate. Môže spôsobovať vážne komplikácie najmä u rizikových osôb, k dispozícii je etablovaná bezpečná vakcína,“ pripomenul.
Krištúfková skonštatovala, že v zaočkovanosti sa pohybuje Slovensko stále len na úrovni 5,2 percenta (chrípková sezóna 2024/2025). Analytička z Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Katarína Nováková upozornila, že samotné dáta potvrdzujú ochranný účinok vakcinácie.
Podľa nej v skupine neočkovaných zomieralo 1,6-krát viac ľudí ako v skupine očkovaných. „Na desať úmrtí v skupine očkovaných pripadalo až šestnásť úmrtí v skupine neočkovaných,“ priblížila.
Odborníci pripomínajú, že k zvýšeniu zaočkovanosti môže pomôcť najmä lepšia dostupnosť vakcín - napríklad očkovanie v lekárňach či u špecialistov, ale aj priame oslovovanie rizikových skupín zdravotnými poisťovňami.