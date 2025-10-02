Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 2. októbra 2025 o 18:44
Čas čítania 1:45

Chrípková sezóna na Slovensku môže prísť skôr. Vrchol sa očakáva už v decembri

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Chrípková sezóna na Slovensku môže prísť skôr. Vrchol sa očakáva už v decembri
Zdroj: Philip Dulian/dpa/Bildfunk/AP/TASR

Vrchol sezóny sa môže posunúť o pár mesiacov.

Očkovanie proti chrípke pomáha predchádzať vzniku závažných kardiovaskulárnych komplikácií vrátane infarktu a cievnej mozgovej príhody. Zhodli sa na tom zástupcovia Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS) na štvrtkovej tlačovej konferencii. Varujú, že chrípková sezóna môže prísť v tomto roku skôr.

„Tohtoročná chrípková sezóna, ktorá sa na južnej pologuli pomaly končí, patrila k najzávažnejším za posledných päť rokov. Mala nezvyčajne skorý nástup, rýchlo sa šírila a zaznamenala rozsiahly prenos v komunite. Až 90 percent pacientov hospitalizovaných v Austrálii s chrípkou nebolo zaočkovaných,“ uviedla prezidentka SEVS Zuzana Krištúfková. Upozornila, že chrípková sezóna na Slovensku môže prísť skôr - vrchol sa namiesto februára očakáva už koncom decembra alebo v januári.

Ozrejmila, že najčastejšie prenášajú vírus hlavne deti, keďže sa rýchlo šíri najmä v kolektívoch. Zdôrazňuje, že najúčinnejším prostriedkom, ako sa chrániť pred vírusmi chrípky, respiračným syncyciálnym vírusom a ochorením COVID-19, je očkovanie. „Keďže vírus z línie Yamagata, ktorého kmeň bol súčasťou štvorvalentných vakcín, prestal cirkulovať, už nie je dôvod ho dávať do chrípkovej vakcíny a znovu máme trojvalentné vakcíny,“ objasnila Krištúfková. Dodala, že očkovať by sa mali prednostne seniori, chronicky chorí ľudia, tehotné ženy, deti a zdravotnícki pracovníci.

Na Slovensku sa proti chrípke očkuje iba 5,2 % ľudí

Predsedníčka sekcie preventívna kardiológia SKS Ivana Šoóšová vysvetlila, že infekčné vírusové ochorenia môžu vyvolať poruchy srdcového svalu alebo jeho obalu, mozgovú príhodu, zhoršenie srdcového zlyhávania či krvné zrazeniny v cievach.

„Riziko infarktu je hlavne v prvých troch až siedmich dňoch infekcie 6- až 17-násobne vyššie,“ podotkla. Doplnila, že vakcinácia je už aj v odporúčaniach Európskej kardiologickej spoločnosti a patrí medzi postupy pri liečbe srdcového zlyhávania, prevencii aj manažmente koronárnych syndrómov.

Podľa prezidenta SKS Milana Luknára vakcíny proti chrípke redukujú riziko samotnej chrípkovej infekcie o 60 percent. „Očkované osoby majú o 30 percent nižší výskyt veľkých kardiovaskulárnych príhod,“ objasnil.

Rovnako pacienti, ktorí boli zaočkovaní proti chrípke, majú podľa kardiológa nižšie riziko úmrtia na postihnutie srdca a takisto nižší výskyt akútneho infarktu myokardu. „Chrípka je častá a vracia sa každý rok v novom šate. Môže spôsobovať vážne komplikácie najmä u rizikových osôb, k dispozícii je etablovaná bezpečná vakcína,“ pripomenul.

Krištúfková skonštatovala, že v zaočkovanosti sa pohybuje Slovensko stále len na úrovni 5,2 percenta (chrípková sezóna 2024/2025). Analytička z Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Katarína Nováková upozornila, že samotné dáta potvrdzujú ochranný účinok vakcinácie.

Podľa nej v skupine neočkovaných zomieralo 1,6-krát viac ľudí ako v skupine očkovaných. „Na desať úmrtí v skupine očkovaných pripadalo až šestnásť úmrtí v skupine neočkovaných,“ priblížila.

Odborníci pripomínajú, že k zvýšeniu zaočkovanosti môže pomôcť najmä lepšia dostupnosť vakcín - napríklad očkovanie v lekárňach či u špecialistov, ale aj priame oslovovanie rizikových skupín zdravotnými poisťovňami.

Anketa:
Budeš sa očkovať proti chrípke.
Áno.
NIe.
Už to mám za sebou.
Áno.
44 %
NIe.
50 %
Už to mám za sebou.
6 %
2. októbra 2025 o 17:03 Čas čítania 0:46 Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
1. októbra 2025 o 18:30 Čas čítania 0:38 Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
2. októbra 2025 o 14:40 Čas čítania 0:38 Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 € Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
Chrípka
Zdroj: Philip Dulian/dpa/Bildfunk/AP/TASR
Objektívne spravodajstvo v jazyku, ktorému rozumieš
Niekedy je náročné rozlíšiť pravdivé informácie a hoaxy.
Naším cieľom je preto prinášať ti overené a presné informácie a vysvetliť zložité témy tak, aby si im jasne porozumel/-a.
Objektívne správy sú pre mňa dôležité
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Chrípka Očkovanie Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Philip Dulian/dpa/Bildfunk/AP/TASR
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:37
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
dnes o 07:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
včera o 18:30
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
dnes o 18:02
Brutálny útok v Nemecku: Dvaja muži okradli a znásilnili 19-ročného Čecha
Brutálny útok v Nemecku: Dvaja muži okradli a znásilnili 19-ročného Čecha
dnes o 17:03
Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
včera o 08:55
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
dnes o 07:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
včera o 18:30
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
Novinka na slovenských cestách: Vodičov čaká nový bezpečnostný prvok
dnes o 09:37
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
včera o 14:01
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
včera o 14:44
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
Ako získať maximálnu materskú vo výške vyše 2 300 eur mesačne? Pomôže ti správne načasované poistenie
včera o 08:55
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
28. 9. 2025 6:42
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
27. 9. 2025 18:01
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
25. 9. 2025 7:50
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
28. 9. 2025 10:47
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
27. 9. 2025 11:10
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
22. 9. 2025 17:22
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Lifestyle news
CE ZA AR 2025 pozná svojich víťazov. Najlepšie architektonické diela roka dnes ocenili v Bratislave pred 38 minútami
Dej Peaky Blinders sa prehĺbi vďaka dvom novým sériám. Ďalšia generácia Shelbyovcov vstupuje do hry pred 3 hodinami
Muž opäť obvinil Nirvanu z detskej pornografie. Tvrdí, že utrpel osobnú ujmu z coveru albumu dnes o 17:59
Hard Rico opäť pred súdom: Obvinený je z podvodu takmer 10 tisíc eur, všetko popiera dnes o 16:25
Slovenská značka NEHERA predstavila novú kolekciu na parížskom fashion weeku. Urobila to netradičným spôsobom dnes o 15:21
Lásku sa pokúsia nájsť nahí: Česká verzia Naked Attraction prichádza na obrazovky dnes o 13:45
Svet smúti za Jane Goodall. Poctu jej vzdali Leonardo DiCaprio aj Jessica Alba dnes o 11:19
Americké školy zakázali viac než 6800 kníh. Najčastejšie zakazovaným autorom je Stephen King dnes o 10:29
Snapchat začne spoplatňovať úložisko. Po prekročení limitu si za svoje spomienky priplatíš dnes o 09:42
Taylor Swift zajtra vydáva nový album. V Bratislave sa chystá exkluzívna listening party, môžeš byť na nej aj ty dnes o 08:56
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Putin sa Ukrajine vyhráža útokmi na jadrové elektrárne
pred 14 minútami
AKTUÁLNE: Putin sa Ukrajine vyhráža útokmi na jadrové elektrárne
Ruský prezident sľubuje odvetu.
Brutálny útok v Nemecku: Dvaja muži okradli a znásilnili 19-ročného Čecha
dnes o 18:02
Brutálny útok v Nemecku: Dvaja muži okradli a znásilnili 19-ročného Čecha
Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
dnes o 17:03
Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
Izrael zadržal Slováka: Armáda na ceste do Gazy zastavila humanitárnu flotilu, na palube bol aj občan SR
dnes o 11:28
Izrael zadržal Slováka: Armáda na ceste do Gazy zastavila humanitárnu flotilu, na palube bol aj občan SR
Muž z Frankfurtu našiel po pol roku v kabáte zabudnutý tiket. Vyhral 15,3 milióna eur
včera o 06:38
Muž z Frankfurtu našiel po pol roku v kabáte zabudnutý tiket. Vyhral 15,3 milióna eur
Americký ropný gigant znižuje počet zamestnancov: Prepustí tisíce ľudí v Európe a Kanade
dnes o 06:30
Americký ropný gigant znižuje počet zamestnancov: Prepustí tisíce ľudí v Európe a Kanade
Slovensko Všetko
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
dnes o 14:40
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
dnes o 13:13
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
dnes o 13:46
Tragédia v košických oceliarňach: Muža privalila šachta
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
24. 9. 2025 15:17
Predávajúci na Slovensku budú musieť prijať platby kartou. Zákon začne platiť od 1. januára 2026
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
včera o 16:30
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
Od januára 2026 čakajú živnostníkov zásadné zmeny. Parlament schválil konsolidačný balík, ktorý prináša vyššie sociálne a zdravotné odvody, nové povinné „mikroodvody“ pre tých, ktorí doteraz neplatili nič, aj zrušenie transakčnej dane.
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
pred 3 dňami
„Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
26. 9. 2025 14:41
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
22. 9. 2025 6:30
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
18. 9. 2025 12:44
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia