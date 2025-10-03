Kategórie
TASR
dnes 3. októbra 2025 o 19:31
Čas čítania 0:40

AKTUÁLNE: Anonym v Prahe nahlásil blížiace sa drony. Na letisku nasadili ostreľovačov

Kategória:
Zahraničie
AKTUÁLNE: Anonym v Prahe nahlásil blížiace sa drony. Na letisku nasadili ostreľovačov
Zdroj: Refresher

V súčasnosti ide len o preventívny zákrok.

Česká polícia v piatok večer zasahuje na Letisku Václava Havla v Prahe. Na sociálnej sieti X uviedla, že dôvodom je anonymná a neoverená vyhrážka od anglicky hovoriacej osoby o blížiacich sa dronoch, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Na Letisku Václava Havla máme rozsiahle bezpečnostné opatrenie, do ktorého sú nasadené veľké počty policajtov z rôznych útvarov a spolupracujeme aj s armádou,“ uviedla polícia s tým, že relevanciu informácií vyhodnocuje.


Podotkla, že všetky opatrenia vrátane nasadenia protidronovej ochrany a aktivizácie ostreľovačov sú preventívne. Neskôr na sieti X dodala, že podľa anglicky hovoriacej osoby by dronov mali byť „vyššie jednotky“.

„Z taktických dôvodov nebudeme uvádzať čas ich údajného príletu, avšak stále platí, že ide o neoverené informácie,“ zdôraznila polícia.

Na sieti X potom dodala, že je pripravená okamžite prijať opatrenia súvisiace s uzavretím vzdušného priestoru a súčasne uzavrieť všetky príjazdové cesty. „Ostreľovači cudzineckej polície zo svojich stanovísk sledujú potenciálne objekty vo vzduchu,“ doplnila.


Incidenty s dronmi pri európskych letiskách v posledných dňoch zaznamenali napríklad v Belgicku, Dánsku, Nemecku či Nórsku.

Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
Praha
Zdroj: Public Domain Pictures/volně k užití
drony Praha Správy zo sveta
