Barbora Fábryová
dnes 8. októbra 2025 o 15:44
Čas čítania 0:34

V Česku našli mŕtve dieťa. Polícia podozrieva údajne jeho matku

Kategória:
Zahraničie
V Česku našli mŕtve dieťa. Polícia podozrieva údajne jeho matku
Zdroj: Policie ČR

Polícia vyšetruje tragédiu v Kolíne, obeťou je dieťa.

Stredočeskí kriminalisti preverujú okolnosti tragédie, ku ktorej došlo v utorok v Kolíne. Polícia potvrdila, že obeťou je maloleté dieťa. Z činu podozrievajú ženu, ktorú záchranári previezli vo vážnom stave do pražskej vinohradskej nemocnice. Pre zdravotné ťažkosti ju zatiaľ nemohli vypočuť, informuje TV Nova.

Podľa hovorkyne polície Vlasty Suchánkovej začali vyšetrovatelia konať pre podozrenie zo zvlášť závažného zločinu vraždy. „Žena, ktorá je z tohto činu podozrivá, je v opatere lekárov a momentálne nie je schopná vypovedať,“ uviedla. Podľa Kolínskeho denníka je žena údajne matkou dieťaťa.

Na objasnenie presnej príčiny smrti nariadili súdne pitvanie. Polícia zároveň oznámila, že nehľadá žiadnu ďalšiu osobu a verejnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

Podľa informácií českých médií by mohlo ísť o vraždu a následný pokus o samovraždu, polícia však tieto informácie zatiaľ nepotvrdila. „Prípad je len na začiatku a kriminalisti preverujú všetky okolnosti, ktoré mohli viesť k tragédii,“ dodala Suchánková.

8. októbra 2025 o 11:25 Čas čítania 0:32 Žilinka už podal žalobu. Šutaj Eštok tají, kto cestoval v čase futbalu vládnym špeciálom do Nemecka Žilinka už podal žalobu. Šutaj Eštok tají, kto cestoval v čase futbalu vládnym špeciálom do Nemecka
8. októbra 2025 o 14:16 Čas čítania 4:28 Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
8. októbra 2025 o 14:03 Čas čítania 1:18 Pavol Gašpar po nehode volal krajskému policajnému riaditeľovi, tvrdí SaS. Ten sa vraj na mieste objavil v civile Pavol Gašpar po nehode volal krajskému policajnému riaditeľovi, tvrdí SaS. Ten sa vraj na mieste objavil v civile
Policie ČR
Zdroj: Wikimedia Commons/Kevin.B/volně k užití
Česká republika Česko Správy zo sveta Vražda
Náhľadový obrázok: Policie ČR
