Polícia vyšetruje tragédiu v Kolíne, obeťou je dieťa.
Stredočeskí kriminalisti preverujú okolnosti tragédie, ku ktorej došlo v utorok v Kolíne. Polícia potvrdila, že obeťou je maloleté dieťa. Z činu podozrievajú ženu, ktorú záchranári previezli vo vážnom stave do pražskej vinohradskej nemocnice. Pre zdravotné ťažkosti ju zatiaľ nemohli vypočuť, informuje TV Nova.
Podľa hovorkyne polície Vlasty Suchánkovej začali vyšetrovatelia konať pre podozrenie zo zvlášť závažného zločinu vraždy. „Žena, ktorá je z tohto činu podozrivá, je v opatere lekárov a momentálne nie je schopná vypovedať,“ uviedla. Podľa Kolínskeho denníka je žena údajne matkou dieťaťa.
Na objasnenie presnej príčiny smrti nariadili súdne pitvanie. Polícia zároveň oznámila, že nehľadá žiadnu ďalšiu osobu a verejnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
Podľa informácií českých médií by mohlo ísť o vraždu a následný pokus o samovraždu, polícia však tieto informácie zatiaľ nepotvrdila. „Prípad je len na začiatku a kriminalisti preverujú všetky okolnosti, ktoré mohli viesť k tragédii,“ dodala Suchánková.