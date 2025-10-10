Ministerstvo školstva chystá reformu, podľa ktorej bude od roku 2028 škôlka povinná už pre trojročné deti.
Ministerstvo školstva plánuje zásadnú reformu predškolského vzdelávania. Od roku 2027 by sa povinná škôlka mala posunúť zo súčasných piatich rokov na štyri a o rok neskôr dokonca na tri roky.
Minister Tomáš Drucker tvrdí, že vzdelávanie od raného veku pomáha znižovať nerovnosti medzi deťmi a zlepšuje ich šance v škole aj v budúcom zamestnaní. Cieľom reformy je priblížiť Slovensko k priemeru Európskej únie v zaškolenosti detí od troch do piatich rokov.
Podľa návrhu má byť dochádzka v škôlke rozdelená podľa veku dieťaťa. Deti vo veku od troch do piatich rokov by mali tráviť v škôlke aspoň tri hodiny denne, od piatich rokov do nástupu do školy minimálne štyri hodiny.
Prázdniny sa do povinnej dochádzky nezapočítajú, no rodičia môžu deti prihlásiť aj počas nich. Rodičia budú mať zároveň možnosť domáceho vzdelávania, ale len do piateho roku dieťaťa a za presne stanovených podmienok.
Najväčšou výzvou reformy zostáva kapacita materských škôl. Mnohé obce už dnes zápasia s nedostatkom miest aj kvalifikovaných učiteliek. Nový systém preto bude vyžadovať investície do výstavby tried, prístavieb či elokovaných pracovísk. Ministerstvo počíta aj s potrebou zvýšiť platy a zlepšiť pracovné podmienky v predprimárnom vzdelávaní, inak hrozí, že obce nebudú schopné zabezpečiť dostatočný personál.
Obec sa o miesta v škôlke musí postarať
Rodičia nebudú v štátnych a obecných škôlkach platiť viac, systém poplatkov zostane rovnaký. V prípade súkromných a cirkevných zariadení môže štátny príspevok prispieť k zníženiu školného, rozhodnutie však bude na zriaďovateľoch. Ak obec nemá voľné miesto alebo škôlku vôbec, musí dieťa umiestniť inde alebo zabezpečiť dopravu do najbližšej dostupnej materskej školy.
Kritici reformy upozorňujú, že povinná škôlka od troch rokov môže v praxi priniesť viac problémov než úžitku. Varujú pred preplnenými triedami, nedostatkom učiteľov a rizikom zníženia kvality starostlivosti. Tvrdia, že nie všetky deti sú vo veku troch rokov pripravené na kolektívne prostredie. Podľa skúseností z krajín ako Francúzsko či Maďarsko však podobný systém môže fungovať, ak štát investuje do infraštruktúry a personálu.